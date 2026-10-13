ZAHAROVA GLASNO I JASNO - KOSOVO JE SRBIJA: "Nikad nećemo odustati od Rezolucije 1244"
MOSKVA će se beskompromisno zalagati za sprovođenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, jer je odbrana pozicija Beograda neodvojiva od očuvanja naše zajedničke istorije i viševekovnih veza dva naroda, izjavila je Marija Zaharova, zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
Govoreći o temama vezanim za Balkan, diplomata je skrenula pažnju na to da se neki mladi ljudi, zbog nepoznavanja istorije, pitaju da li je potrebno toliko dugo i uporno boriti se za očuvanje značaja ove rezolucije, kojom se potvrđuje suverenitet Srbije nad Kosovom.
Odgovor na to pitanje, prema njenim rečima, leži u dubokim istorijskim korenima rusko-srpskog bratstva.
- Kada danas neko iz mlađe generacije, ne poznajući istoriju, kaže: ‘Pa, slušajte, dokle više treba da se borimo za Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, u kojoj se kaže da je Kosovo Srbija?’ — drugog odgovora nema! Zalagaćemo se za nju jer su se za ono za šta se mi danas zalažemo pre dva veka borili upravo Srbi - rekla je Zaharova na Jekaterinjinskom forumu.
Ona je podsetila da srpski dobrovoljci, koji danas dolaze da brane Rusiju, ne brane samo načela pravde i međunarodnog prava već i ono što je neraskidivo povezano sa njihovom istorijskom sudbinom.
Kao primer, diplomata je navela zemlje istorijske slovenske Srbijeu Donbasu — današnju Lugansku oblast i područje Bahmuta, gde je pre više vekova formiran srpski husarski puk koji je branio zajedničke granice.
- Toliko je sve isprepleteno. Nije samo reč 'internacionalnost',ova reč obuhvata sudbine hiljada, desetina ljudi tokom vekova - naglasila je Zaharova.
Oružani sukob albanskih separatista iz Oslobodilačke vojske Kosova sa vojskom i policijom Srbije 1999. godine doveo je do bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, koju su tada činile Srbija i Crna Gora, od strane NATO-a.
Vojna operacija pokrenuta je bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, uz obrazloženje zapadnih zemalja da su vlasti Jugoslavije sprovodile etničko čišćenje u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija i izazvale humanitarnu katastrofu.
Vazdušni napadi Severnoatlantske alijanse trajali su od 24. marta do 10. juna 1999. godine. U bombardovanju NATO-a poginulo je više od 2.500 ljudi, uključujući 87 dece, a materijalna šteta procenjena je na 100 milijardi dolara.
Lekari beleže i posledice upotrebe osiromašenog uranijuma, koje dovode do porasta broja onkoloških oboljenja.
(Sputnik)
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