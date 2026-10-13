PATRIJARH PORFIRIJE U KANBERI: Gde god smo podigli crkvu, podigli smo i deo Srbije

PATRIJARH Porfirije posetio je hram Svetog Save u Kanberi i istakao da svaka podignuta crkva u svetu predstavlja deo Srbije.

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ nr

Patrijarha Porfirija, arhijereje i sveštenoslužitelje u delegaciji je u Kanberi na aerodromu dočekao verni narod Srpske pravoslavne crkve i ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović uz radosni usklik na transparentu "Dobro došli, Vaša Svetosti" i zvuke "Tamo daleko".

Deca iz Folklornog društva "Sveti Sava" odevena u tradicionalnu srpsku nošnju darivala su Patrijarha Porfirija i arhijereje plišanim koalama, dok su oni njima uz blagoslov podelili ikonice, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.

Kako je navedeno, posle dočeka na aerodromu, Patrijarh se sa sveštenom pratnjom poklonio svetinji hrama Svetog Save u Kanberi, gde su članice Kola srpskih sestara, koje misionari pri tom skoro pola veka starom domu Božjem, i verni narod priredili svečani doček.

Starešina hrama Svetog Save protojerej Branko Vasilić zahvalio se Gospodu na svim darovima koje izliva, a Patrijarhu Porfiriju i arhijerejima na poseti.

On je podsetio na žrtvu i ljubav starih generacija srpskih doseljenika koji su osamdesetih godina prošlog veka sagradili crkvu posvećenu prvom Arhiepiskopu srpskom, znajući da bez doma molitve nema duhovnog opstanka.

Vasilić je patrijarhu Porfiriju poželeo "da brod Crkve mudro predvodi u burnim vremenima" i da mu Gospod zdravlja i radosti podari.

Porfirije je istakao da granice koje postoje između kontinenata ne postoje u Crkvi, jer je Crkva jedno telo i jedan organizam, zajednica i jedan narod kršten u ime Trojičnog Boga i naveo da se dar vere dobijen na krštenju čuva i umnožava tako što se sabira sa braćom i sestrama na svetoj Liturgiji u hramu Božjem.

Naglasio je da je upravo Liturgija merilo naše vernosti Bogu, precima, Crkvi i njenim pastirima, kao i jednih drugima, a to je kod srpskog naroda u Australiji već na prvi pogled uočljivo.

- Na molitvi smo osetili ono što smo odmah videli na vašim licima i osetili u vašim srcima i dušama, a to je ljubav prema Svetom Savi, vernost njemu, ljubav prema svom rodu, prema svojoj matici, prema svojoj otadžbini i Crkvi. To je za sve nas ovde bio znak da, iako kao ogromna manjina u ovom prostoru, ovde funkcionišete kao jedan i jedinstven narod. Možemo reći samo da smo blagodarni Bogu na tome što postojite - rekao je Porfirije.

Izrazio je želju da svi češće dolaze ovde i uteše se njihovom postojanošću, verom u Hrista i brigom i ljubavlju za svoj narod.

- Gde god smo podigli crkvu podigli smo deo Srbije. Može neko reći da ste daleko od svoje otadžbine, ali činjenica da ovde postoji hram jeste paradoksalan pokazatelj da je naša otadžbina i ovde. Zato se molimo Bogu da vam i dalje snaži veru i da se nikada ne odvojite od svoje Crkve, kao i da se, ne daj Bože, razdvajamo i delimo - naveo je Porfirije.

On je podsetio na "rane nesporazuma i podela" koje smo kao narod nosili kroz istoriju i radosti Gospodnje i pobedonosnih osećanja kada bismo se izmirili i zagrlili.

- Molite se Gospodu i da češće dođemo ovde da se poučimo vašom postojanošću u ljubavi prema Hristu i vernosti prema svom narodu. Mi, koji živimo u matici, mnoge stvari podrazumevamo, a često i zaboravljamo na svoj identitet", poručio je Porfirije domaćinima u Kanberi koji, kao i svi Srbi na Petom kontinentu, ostavljaju svoj pečat postojanja i njime obogaćuju ove prostore - navedeno je u saopštenju.

Starešini hrama Svetog Save proti Branku Vasiliću Patrijarh Porfirije je uručio ikonu prvog Arhiepiskopa srpskog u znak blagoslova i poštovanja truda koji ulaže zajedno sa svojim parohijanima da srpska svetinja u Kanberi živi i napreduje.

(Tanjug)