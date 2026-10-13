HTEO SINA DA ZAŠTITI, PA DOBIO METAK: Posle pucnjave u naselju Mala Bosna u Sremskoj Mitrovici
PUCNjAVA u naselju Mala Bosna u Sremskoj Mitrovici, u kojoj je, kako se sumnja, S. M. (42) ranio D. M. (63), uznemirila je stanovnike ovog dela grada, jer se sukob dvojice muškaraca dogodio na igralištu na kojem se svakodnevno okupljaju deca iz najmanje tri okolne ulice.
Meštani tvrde da je pucnjavi prethodila rasprava, navodno zbog novčanog duga, pa se sad mnogi pitaju da li je zbog ovakvih obračuna ugrožena njihova i bezbednost njihove dece.
Prema nezvaničnim informacijama sa terena, u sukobu su učestvovala dvojica muškaraca, od kojih je jedan iz sela u okolini Sremske Mitrovice.
Na sreću, ranjeni D. M. je već pušten na kućno lečenje, a on je, kako saznajemo u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici, zadobio prostrelnu ranu. U celoj priči, S. M. je, navodno, samo hteo da zaštiti sina, a pištolj je opalio dok su se rvali.
- Poznavajući S. M., mislim da on nije hteo da puca, već da je vatreno oružje slučajno opalilo, dok su se rvali. Sada je S.M. predstavljen kao neki loš momak, a nije tako. On radi kao obezbeđenje u Beogradu i važi za pristojnog čoveka - kaže jedan njegov poznanik.
Meštani sa kojima smo razgovarali kažu da je sin ranjenog D. M., navodno, dugovao novac S. M., i da je on došao da se obračuna sa njim.
- Sin je dugovao novac S. M., a umesto njega došao je njegov otac da se obračuna sa radnikom obezbeđenja. Prvo su se posvađali, onda je došlo do fizičkog obračuna, da bi na kraju bio ispaljen metak - priča čovek koji želi da ostane anoniman.
Policija je nakon pucnjave uhapsila mlađeg muškarca i odredila mu zadržavanje do 48 sati, kada će biti priveden kod tužioca na saslušanje zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju.
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