DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi

DELTA DISTRICT ulazi u fazu u kojoj se ono što je donedavno bilo vidljivo uglavnom na renderima sve jasnije prepoznaje i na samom gradilištu. Obe rezidencijalne kule dostigle su konačnu visinu, fasada hotela InterContinental je završena, a radovi se sele u enterijere i završne detalje. Kompleks tako postepeno dobija izgled budućeg gradskog kvarta koji će objediniti stanovanje, hotel, poslovne sadržaje i uređene javne prostore.

Foto: Delta District

Kada se kupuje nekretnina u izgradnji, jedna od najvažnijih stvari nije samo ono što će projekat jednog dana ponuditi, već koliko je od tog obećanja već moguće videti. Kod velikih i kompleksnih investicija, poput Delta Districta, upravo napredak gradnje pravi razliku između vizije i prostora koji uveliko dobija svoj konačni oblik.

Projekat ukupno vredan 400 miliona evra, koji na jednom mestu objedinjuje hotel InterContinental, dve rezidencijalne kule, poslovni centar, restorane, uređene zelene površine i brojne prateće sadržaje, svakim danom sve više dobija vizuru novog luksuznog kvarta.

Posebno važan trenutak predstavlja završetak konstrukcije obe rezidencijalne kule, koje su sada dostigle svoju konačnu visinu. Na višoj kuli fasada se postavlja sa svih strana, od četvrtog do 16. sprata, dok je na manjoj obuhvatila nivoe od drugog do 12. sprata.

Od investicije u kvadrate do investicije u standard života

Upravo tu se Delta District razlikuje od klasičnog koncepta luksuznog stanovanja, jer se vrednost rezidencije ne završava na lokaciji, arhitekturi ili kvalitetu samog apartmana. Vlasnici danas postaju deo sistema sa profesionalnim upravljanjem i hotelskom uslugom, po standardima jednog od najpoznatijih međunarodnih hotelskih brendova.

Fasada hotela InterContinental u potpunosti je završena, na kosom delu krova postavljaju se solarni paneli, dok je iznad panoramskog bazena u toku zastakljivanje staklenog krova. Na samom panoramskom bazenu ugrađuje se i povezuje oprema, a prizemlje hotela dobija konačan izgled oblaganjem prirodnim kamenom.

Foto: Delta District

Unutar hotela izvode se završni i enterijerski radovi na svim etažama, sa posebnim akcentom na ulazni lobi i balsku salu. To je važan korak ka završnoj fazi objekta koji će biti neposredno povezan sa životom u rezidencijama.

- Sam pojam doma se polako menja. Na razvijenim tržištima luksuza, dom sve manje predstavlja statusni simbol, a sve više postaje svojevrsna infrastruktura za život kakav ljudi zaista žele da žive, odnosno prostor koji aktivno podržava zdravlje, dugovečnost i povezanost, umesto da samo pruža udobno mesto za stanovanje – poručuje Angelina Nekić, potpredsednica Delta Holdinga i CEO Delta Real Estate.

Inače, stanari Delta Districta će imati pristup concierge servisu 24 časa dnevno, koji može da organizuje rezervacije, prevoz i svakodnevne obaveze, dok će hotelski sadržaji, uključujući SPA centar i panoramski bazen, biti deo iskustva stanovanja. Tako se granica između privatnog doma i usluge hotela sa pet zvezdica praktično briše.

Kompleks koji se završava kao celina

Važan deo investicione vrednosti Delta Districta jeste činjenica da se različiti segmenti projekta razvijaju istovremeno. To znači da budući vlasnici neće useljavati u izolovanu rezidencijalnu zgradu oko koje će godinama trajati izgradnja ostatka kompleksa.

Napredak je vidljiv i na poslovnoj kuli, gde je staklena fasada izvedena do 11. sprata, dok su instalacije unutar objekta završene 95 odsto. Počinje i uređenje partera, između hotela i poslovne kule montira se čelična pergola, a prostor prema Ulici Milentija Popovića priprema se za završno uređenje. U garažnim etažama već se izvode završni molerski radovi i postavljaju epoksidni podovi.

To je možda i najbolji pokazatelj faze u kojoj se projekat trenutno nalazi. Delta District više ne raste samo u metrima i spratovima, sada se gradi u detaljima koji će definisati svakodnevni život njegovih budućih stanara.

Za tržište premijum nekretnina to je posebno važna poruka, jer najvredniji projekti danas nisu samo oni koji nude ekskluzivnu adresu, već oni koji mogu da sačuvaju standard, kvalitet usluge i vrednost nekretnine dugo nakon završetka gradnje. Upravo zato, Delta District jeste savršen primer takvog koncepta.