ALARMANTNI PODACI "BATUTA": Opasan virus hara Srbijom, od 43 zaražene osobe čak 40 u teškom stanju

U SRBIJI je otkriveno još 6 novih slučajeva groznice Zapadnog Nila, što sada čini ukupno 43 zaraženih osoba od ovog virusa koji prenose komarci. I gotovi svi su teško oboleli.

Foto: Printskrin/jutjub/Belle amie Official

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Srbije je, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 13. septembra, registrovano ukupno 43 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 40 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

- Među obolelima je 28 osoba muškog i 15 osoba ženskog pola. Prosečna starost obolelih je 66,6 godina - navode u Institutu "Batut".

Slučajevi su registrovani na teritoriji deset okruga:

Grada Beograda (14 slučajeva),

Južnobačkog (devet slučajeva),

Šumadijskog (pet slučajeva),

Srednjobanatskog (četiri slučaja),

Južnobanatskog (pet slučaja),

Severnobanatski (dva slučaja),

Zapadnobačkog (jedan slučaj),

Rasinskog (jedan slučaj),

Braničevskog (jedan slučaj),

Pomoravskog (jedan slučaj) okruga.

(Blic)

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