JEDNA VERA, JEDNA CRKVA, JEDAN NAROD: Patrijarh porfirije poslao moćnu poruku Srbima (FOTO)

PATRIJARH srpski, gospodin Porfirije, rekao je da jedinstvo srpskog naroda ne počiva na prolaznim vrednostima, već na čvrstim temeljima koje je postavio Sveti Sava i potvrdio Sveti knez Lazar.

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinja

- To jedinstvo ima svoj koren koji se zove pravoslavna vera, pravoslavna crkva, jevanđelje Hristovo. Taj koren, taj temelj, je večan. On je bez početka i bez kraja; samo Njegovo prisustvo čini da već ovde i sada budemo učesnici večnosti - rekao je patrijarh.

Patrijarh je naveo da srpski narod ima postojano jedinstvo, bez obzira na silne nedaće, oluje i bure kroz koje je prolazio.

- Kao narod smo opstajali i davali divne duhovne plodove, po kojima nas i drugi prepoznaju. Dobro znamo da postoje različita jedinstva. Ekonomsko, socijalno, psihološko, biološko, religijsko, nacionalno... Ali isto tako znamo da najveći broj jedinstava ima ograničen rok trajanja. Ima svoj početak i kraj - naveo je Porfirije.

Kako je kazao, srpski narod ima postojano jedinstvo, bez obzira na silne nedaće, oluje i bure kroz koje je prolazio.

- Kao narod smo opstajali i davali divne duhovne plodove, po kojima nas i drugi prepoznaju - rekao je patrijarh.

Dodao je da pravoslavna vera treba da bude naša zastava i prostor jedinstva.

- Neka nam je srećan i blagosloven današnji praznik, dan zastave, slobode i jedinstva našega naroda - poručio je Porfirije.

Patrijarh je prisustvovao svečanoj akademiji povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, održanoj sinoć u Banjaluci.

On je istakao da Republiku Srpsku oseća kao svoj dom i da se uvek raduje kad dođe u dedovinu, te naglasio da oseća veliki blagoslov, jer smo se sabrali da pokažemo da smo jedno, jedan narod, jedna vera, jedna crkva.

Svečanosti povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u zajedničkoj organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije, prisustvovali su premijer Srbije u tehničkom mandatu, Đuro Macut, predsednik Srpske, Siniša Karan, premijer RS, Savo Minić, predsednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, srpski član Predsedništva BiH, Željka Cvijanović, kao i predsednik SNSD, Milorad Dodik.

Obeležavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine sa ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je 15. septembra kada se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

(Tanjug)

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