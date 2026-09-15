Društvo

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

Промо

15. 09. 2026. u 11:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSTOJE mesta koja posetimo jer su nam usput, a postoje i ona na koja dolazimo jer znamo šta nas tamo čeka.

FRESH CORNER ДОНОСИ НОВИ УКУС: Хот-дог настао у сарадњи са једним од најпознатијих светских брендова

Foto: Promo

Dolazak u Fresh Corner 2.0 više nije usputna stanica, već svesno izabrana destinacija i radost dolaska.

Kompanija MOL već neko vreme razvija potpuno novi koncept čiji je cilj da klasičan dolazak na benzinsku stanicu pretvori u mnogo više od uobičajene posete.

Kada znate da vas čeka dobra kafa, kvalitetan obrok, prijatan ambijent i nešto novo što želite da probate, onda sam dolazak postaje cilj i razlog za zadovoljstvo.

Upravo tu počinje radost dolaska, u trenutku kada znate da na odredištu nećete dobiti samo ono što vam je potrebno, već i nešto čemu ćete se iskreno obradovati i što ste planski izabrali.

Foto: Promo

Tajna novog ukusa hot-doga koja donosi radost dolaska

Kada je reč o razlozima zbog kojih kupci žele da dođu, ostanu i provedu vreme u Fresh Corner-u, gastronomska ponuda zauzima posebno mesto.

Stigli su i potpuno novi ukusi i zanimljive kombinacije, a jedan od najboljih primera je potpuno nova receptura hot-doga kreirana za one koji traže nešto više.

Novi hot-dog posebnim čini upravo jedinstvena i neobična kombinacija domaće kobasice sa više od 90 odsto mesa, šarenog bibera i sosa kreiranog u direktnoj saradnji sa jednim od najpoznatih svetskih brendova Heinz.

Ova smela i ukusna receptura ne može se pronaći ni na jednom drugom mestu, zbog čega Fresh Corner postaje destinacija koju kupci s razlogom unapred planiraju.

Više izbora, više ukusa, više razloga za ostajanje

Ipak, ponuda Fresh Cornera-a se ne završava samo na jednom proizvodu, već nudi kompletno iskustvo.

Na meniju su sveže pripremljeni sendviči, peciva i topla jela, kao i kafa i drugi topli napici, pa svako može lako da pronađe nešto po svom ukusu i meri.

Bilo da je povod ispijanje jutarnje kafe, dobar obrok ili želja da se proba nešto drugačije, u ponudi se uvek može pronaći nešto zbog čega ćete poželeti da se vratite.

Novi koncept donosi i potpuno drugačiji pristup prostoru u kojem boravimo, a svaki detalj postaje deo jedinstvenog iskustva.

Posebna pažnja je zato posvećena enterijeru i kreiranju atmosfere pažljivim odabirom materijala i tonova, kvalitetnim nameštajem i prijatnim osvetljenjem.

Tako je Fresh Corner transformisao prostor i stvorio ambijent u kojem će se gosti osećati prijatnije i komfornije.

Rezultat jeste mesto koje ima svoj prepoznatljiv karakter i kvalitet zbog kojeg ćete uvek ponovo poželeti da isplanirate svoju posetu.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo

SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo