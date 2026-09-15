FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova
POSTOJE mesta koja posetimo jer su nam usput, a postoje i ona na koja dolazimo jer znamo šta nas tamo čeka.
Dolazak u Fresh Corner 2.0 više nije usputna stanica, već svesno izabrana destinacija i radost dolaska.
Kompanija MOL već neko vreme razvija potpuno novi koncept čiji je cilj da klasičan dolazak na benzinsku stanicu pretvori u mnogo više od uobičajene posete.
Kada znate da vas čeka dobra kafa, kvalitetan obrok, prijatan ambijent i nešto novo što želite da probate, onda sam dolazak postaje cilj i razlog za zadovoljstvo.
Upravo tu počinje radost dolaska, u trenutku kada znate da na odredištu nećete dobiti samo ono što vam je potrebno, već i nešto čemu ćete se iskreno obradovati i što ste planski izabrali.
Tajna novog ukusa hot-doga koja donosi radost dolaska
Kada je reč o razlozima zbog kojih kupci žele da dođu, ostanu i provedu vreme u Fresh Corner-u, gastronomska ponuda zauzima posebno mesto.
Stigli su i potpuno novi ukusi i zanimljive kombinacije, a jedan od najboljih primera je potpuno nova receptura hot-doga kreirana za one koji traže nešto više.
Novi hot-dog posebnim čini upravo jedinstvena i neobična kombinacija domaće kobasice sa više od 90 odsto mesa, šarenog bibera i sosa kreiranog u direktnoj saradnji sa jednim od najpoznatih svetskih brendova Heinz.
Ova smela i ukusna receptura ne može se pronaći ni na jednom drugom mestu, zbog čega Fresh Corner postaje destinacija koju kupci s razlogom unapred planiraju.
Više izbora, više ukusa, više razloga za ostajanje
Ipak, ponuda Fresh Cornera-a se ne završava samo na jednom proizvodu, već nudi kompletno iskustvo.
Na meniju su sveže pripremljeni sendviči, peciva i topla jela, kao i kafa i drugi topli napici, pa svako može lako da pronađe nešto po svom ukusu i meri.
Bilo da je povod ispijanje jutarnje kafe, dobar obrok ili želja da se proba nešto drugačije, u ponudi se uvek može pronaći nešto zbog čega ćete poželeti da se vratite.
Novi koncept donosi i potpuno drugačiji pristup prostoru u kojem boravimo, a svaki detalj postaje deo jedinstvenog iskustva.
Posebna pažnja je zato posvećena enterijeru i kreiranju atmosfere pažljivim odabirom materijala i tonova, kvalitetnim nameštajem i prijatnim osvetljenjem.
Tako je Fresh Corner transformisao prostor i stvorio ambijent u kojem će se gosti osećati prijatnije i komfornije.
Rezultat jeste mesto koje ima svoj prepoznatljiv karakter i kvalitet zbog kojeg ćete uvek ponovo poželeti da isplanirate svoju posetu.
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