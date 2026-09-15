JAKO NEVREME SE SRUČILO NA OVAJ SRPSKI GRAD: Ulice se pretvorile u jezera, nadležni upozorili građane (VIDEO)

JAKO nevreme praćeno obilnom kišom zahvatilo je danas veći deo Srbije, a potop nije zaobišao ni Užice, gde su se glavne gradske saobraćajnice u samom centru grada za kratko vreme našle pod vodom.

Foto: Printskrin/Instagram/uzicka_posla

Iako situacija nije alarmantna i nivo vode nije ugrozio objekte, kretanje pešaka i vozila bilo je otežano.

Zbog obilnih padavina koje odvodna mreža nije mogla trenutno da prihvati, ulice su se pretvorile u plitka jezera, pa su Užičani bili prinuđeni da "šljapkaju" i pažljivo biraju put kroz centar.

Na društvenim mrežama, pre svega na Instagramu, ubrzo su se pojavili snimci prolaznika koji prikazuju reke vode kako se slivaju asfaltom dok automobili spora prolaze i prave talase.

Slična situacija zabeležena je i u drugim delovima zemlje, a meteorolozi najavljuju da se stabilizacija vremena očekuje tek u večernjim satima.

Nadležne službe apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i budu oprezni zbog zadržavanja vode na kolovozu.

(Telegraf.rs)

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