Društvo

JAKO NEVREME SE SRUČILO NA OVAJ SRPSKI GRAD: Ulice se pretvorile u jezera, nadležni upozorili građane (VIDEO)

В.Н.

15. 09. 2026. u 09:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JAKO nevreme praćeno obilnom kišom zahvatilo je danas veći deo Srbije, a potop nije zaobišao ni Užice, gde su se glavne gradske saobraćajnice u samom centru grada za kratko vreme našle pod vodom.

ЈАКО НЕВРЕМЕ СЕ СРУЧИЛО НА ОВАЈ СРПСКИ ГРАД: Улице се претвориле у језера, надлежни упозорили грађане (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/uzicka_posla

Iako situacija nije alarmantna i nivo vode nije ugrozio objekte, kretanje pešaka i vozila bilo je otežano.

Zbog obilnih padavina koje odvodna mreža nije mogla trenutno da prihvati, ulice su se pretvorile u plitka jezera, pa su Užičani bili prinuđeni da "šljapkaju" i pažljivo biraju put kroz centar.

Na društvenim mrežama, pre svega na Instagramu, ubrzo su se pojavili snimci prolaznika koji prikazuju reke vode kako se slivaju asfaltom dok automobili spora prolaze i prave talase.

Slična situacija zabeležena je i u drugim delovima zemlje, a meteorolozi najavljuju da se stabilizacija vremena očekuje tek u večernjim satima.

Nadležne službe apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i budu oprezni zbog zadržavanja vode na kolovozu.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
11 GODINA IŠLA NA HEMOTERAPIJE - NIJE IMALA RAK! Pogrešna dijagnoza uništila život devojci (21): Pričali su mi da imam još 3 meseca

11 GODINA IŠLA NA HEMOTERAPIJE - NIJE IMALA RAK! Pogrešna dijagnoza uništila život devojci (21): "Pričali su mi da imam još 3 meseca