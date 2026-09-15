Društvo

KIŠA NE PRESTAJE: Već pada u pojedinim delovima Srbije, poznato šta nas očekuje u ostatku dana

В.Н.

15. 09. 2026. u 09:13

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OVOG jutra u većem delu Srbije pada kiša. Kiša je u Pomoravlju, Podunavlju i u delovima centralne Srbije umerenog intenziteta i ima tedenciju premeštanja ka jugoistočnom delu zemlje.

КИША НЕ ПРЕСТАЈЕ: Већ пада у појединим деловима Србије, познато шта нас очекује у остатку дана

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Istovremeno, u Vojvodini padavine prestaju.

Tokom prepodneva padavine na severu Srbije će prestati, a u o ostalim predelima očekuju se kiša i pljuskovi, umerenog intenziteta na jugu i jugoistoku Srbije.

Posle podne padavine će prestati u svim predelima, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Zbog oblačnosti i padavina današnje jutro znatno je toplije nego jučerašnje, u većini predela i za 10 stepeni.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 14 do 17 stepeni, u Beogradu je 18 stepeni. Zlatibor i Sjenica mere 12, Kopaonik 7 stepeni.

Maksimalna temperatura biće danas od 21 na jugu Srbije do 27 na severu Vojvodine.

Od sutra sledi povratak sunčanog i letnjeg vremena, pa će se tempetature u većini predela kretati oko 30 stepeni.

(Telegraf.rs)

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