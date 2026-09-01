PLJUSAK STIŽE U SRBIJU: Kada nas očekuje pad temperature
TOKOM dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 34 °S.
Narednih dana pretežno sunčano i toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 °S, a zatim za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo veoma toplo sa temperaturom oko i malo preko 35 °S. Uz promenljivu oblačnost uslova za kratkotrajnu kišu i pljuskove ima samo u sredu i to ponegde na jugozapadu i jugu zemlje.
I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.
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