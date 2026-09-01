RASPUST JE ZVANIČNO GOTOV: Danas u školske klupe seda 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca

NOVA školska 2026/27 godina počinje danas, a nastavu će pohađati ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka.

Foto: Z. Jovanović

Nastavu na jezicima nacionalnih manjina pohađaće oko 27.000 osnovaca i oko 8.800 srednjoškolaca, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu prosvete. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ranije je rekao da su škole spremne da 1. septembra dočekaju đake i da nema razloga da nova školska godina ne počne regularno.

- Planovi i program su utvrđeni, u nekim razredima su inovirani i u srednjoj i u osnovnoj školi. Đaci su upisani, završen je drugi upisni rok u srednjim školama - rekao je Stanković.

Učenici u centralnoj Srbiji prvo polugodište privode kraju krajem decembra - osnovci 30. decembra, dok srednjoškolci obaveze završavaju dan kasnije. Posle novogodišnjih i božićnih praznika, povratak u školske klupe, prema školskom kalendaru, predviđen je za ponedeljak, 18. januar.

U AP Vojvodini nastava u prvom polugodištu traje do 23. decembra, a đaci se, nakon kraćeg zimskog odmora, vraćaju na časove 11. januara.

Maturanti gimnazija sa nastavom završavaju najranije - 21. maja, dok se đaci završnih razreda stručnih škola i osmaci raspuštaju 28. maja.

Foto: N. Skenderija

Za ostale osnovce poslednji školski dan je 11. jun, a za srednjoškolce 18. jun. ​Značajna novina u predstojećoj godini je i mogućnost organizovanja jednodnevnih poseta međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, u periodu od 17. maja do 25. juna.

Ministarstvo je navelo da ove aktivnosti ne menjaju ekskurzije već služe kao dopuna programu, nisu obavezne i sprovode se isključivo uz odobrenje roditelja.

Za predstojeću školsku godinu predviđena je i raspodela besplatnih udžbenika koje će škole učenicima deliti od 1. septembra. Ministarstvo prosvete obezbedilo je 919.156 udžbeničkih jedinica za oko 96.000 osnovaca, za šta je iz budžeta izdvojeno 1.020.954.000 dinara.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruju učenici iz socijalno ugroženih porodica, deca koja nastavu pohađaju po individualnom obrazovnom planu, treće i svako naredno dete u sistemu obrazovanja, kao i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kojima su potrebna prilagođavanja, bilo da nastavu prate na srpskom ili na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

Sve osnovce u Srbiji na početku školske godine dočekaće i više od 540.000 "Ekspo 2027" školskih setova sa motivima izložbe i maskotama Milicom i Rastom, saopštila je kompanija Ekspo 2027.

Kompleti sadrže torbu za blok, blok 5, sveske, drvenu olovku i raspored časova sa zanimljivostima o međunarodnim izložbama. Uz to, za osnovne i srednje škole obezbeđeno je i oko 8.000 sportskih setova, pri čemu svaki sadrži po tri fudbalske, košarkaške i odbojkaške lopte namenjene časovima fizičkog i vannastavnim aktivnostima. ​Kada je reč o novinama u okviru nastavnog prorama za predstojeću školsku godinu, Ministarstvo prosvete podseća da su krajem 2024. godine usvojeni novi standardi postignuća za 33 nastavna predmeta u sva tri obrazovna ciklusa, čime je postavljen temelj za modernije obrazovanje.

Takođe, pripremljeni su i usvojeni planovi i programi nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne i prvi razred srednje škole, čija je primena predviđena od školske 2027/2028. godine, dok je u toku izrada programa za drugi i šesti razred osnovne i drugi i treći razred gimnazije, koji će se primenjivati od 2028/2029. godine.

​U ponudi srednjih stručnih škola nalazi se oko 200 obrazovnih profila iz 14 područja rada, usaglašenih sa standardima kvalifikacija i potrebama privrede. Za školsku 2026/2027. godinu uvedeno je šest novih i inovirana su četiri profila, za koje je zabeleženo veliko interesovanje učenika uz popunjenost blizu 100 odsto, pri čemu su najveću popularnost ostvarili smerovi za tehničara mehatronike vozila, tehničara obnovljivih izvora energije, tehničara vitikulture i enologije, mehaničara za montiranje i održavanje alata i firmopisca.

Prošle školske godine uvedena su 34 nova profila, a iz Ministarstva prosvete ističu da je reforma nastavnih planova stalan proces usmeren ka poslovima budućnosti, poput zelene tranzicije, biotehnologije, nanotehnologije, robotike i veštačke inteligencije.

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