Društvo

DETALJNA PROGNOZA ZA SEPTEMBAR: Evo kakvo vreme nas očekuje narednih mesec dana

V.N.

01. 09. 2026. u 07:02 >> 07:11

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U SRBIJI danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ЗА СЕПТЕМБАР: Ево какво време нас очекује наредних месец дана

Foto: AI generated

 - Narednih dana pretežno sunčano i toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33, a zatim za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo veoma toplo sa temperaturom oko i malo preko 35 stepeni. Uz promenljivu oblačnost uslova za kratkotrajnu kišu i pljuskove ima samo u sredu i to ponegde na jugozapadu i jugu zemlje - navodi RHMZ i upozorava:

 - I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.


Biometeoorološka prognoza

- Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje pažnja - navodi RHMZ.

 

Detaljna prognoza po nedeljama 

Od 7. do 13. septembra RHMZ najavljuje da će nedeljna temperatura vazduha biti iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem do čak tri stepena.

- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 24 do 31 stepen. Verovatnoća do 80 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina ispod prosečnih vrednosti, do 14 mm. Verovatnoća do 70 odsto da će vrednosti biti u kategoriji sušno.

Toplo vreme sa temperaturnim odstupanjem od tri stepena nastavlja se i do kraja meseca.

- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha od 14. do 20. 9. u intervalu od 23 do 28. Verovatnoća do 70 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, od tri mm do 11 mm.

Slično vreme zadržaće se sve do kraja septembra, dok će i oktobrar biti prosečno topao mesec. 

(Kurir)

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