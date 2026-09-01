Društvo

HAOS NA GRANICAMA: Kolonama na Preševu ne vidi se kraj

V.N.

01. 09. 2026. u 09:13

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NA graničnim prelazima nema dužih zadržavanja putničkih vozila, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

ХАОС НА ГРАНИЦАМА: Колонама на Прешеву не види се крај

Foto: Printskrin AMSS

Kamioni na prelazu Šid čekaju oko četiri sata, a na prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija oko tri sata.

Na graničnom prelazu Bezdan, teretna vozila čekaju oko dva sata, saopštio je AMSS.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", navodi se u saopštenju.

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