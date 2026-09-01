HAOS NA GRANICAMA: Kolonama na Preševu ne vidi se kraj
NA graničnim prelazima nema dužih zadržavanja putničkih vozila, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Kamioni na prelazu Šid čekaju oko četiri sata, a na prelazima Batrovci, Horgoš i Kelebija oko tri sata.
Na graničnom prelazu Bezdan, teretna vozila čekaju oko dva sata, saopštio je AMSS.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", navodi se u saopštenju.
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