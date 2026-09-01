Košarka

PEH ZA MAKABI PRED START EVROLIGE: DŽimi Klark se teže povredio na treningu

Olja Mrkić

01. 09. 2026. u 14:32 >> 14:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOŠARKAŠ Makabija Džimi Klark odsustvovaće sa terena tri nedelje zbog povrede butnog mišića.

ПЕХ ЗА МАКАБИ ПРЕД СТАРТ ЕВРОЛИГЕ: Џими Кларк се теже повредио на тренингу

Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klark se povredio tokom jučerašnjeg treninga kluba iz Tel Aviva. U saopštenju Makabija se navodi da je američki košarkaš tokom dana bio na dodatnim lekarskim pregledima na kojima je utvrđeno da je doživeo delimičnu rupturu butnog mišića.

Klark je prošle sezone za Makabi u Evroligi prosečno beležio 9,5 poena, 4,3 asistencije, 1,8 skokova i 1,3 ukradene loptu po meču.

Košarkaši Makabija će 24. septembra u prvom kolu nove sezone u Evroligi gostovati ekipi Asvela.

Američki bek je u Makabi došao iz izraelske Bnei Herclije, prvog kluba u svojoj karijeri. On je u maju stavio potpis na produžetak saradnje sa "ponosom Izraela" za naredne tri godine, ali novi ugovor nije počeo baš sjajno.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Košarka

0 2

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića

Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.

31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet spaja Beograd i Pariz: Nova era UFC klađenja!

Meridianbet spaja Beograd i Pariz: Nova era UFC klađenja!