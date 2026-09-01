PEH ZA MAKABI PRED START EVROLIGE: DŽimi Klark se teže povredio na treningu

KOŠARKAŠ Makabija Džimi Klark odsustvovaće sa terena tri nedelje zbog povrede butnog mišića.

Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klark se povredio tokom jučerašnjeg treninga kluba iz Tel Aviva. U saopštenju Makabija se navodi da je američki košarkaš tokom dana bio na dodatnim lekarskim pregledima na kojima je utvrđeno da je doživeo delimičnu rupturu butnog mišića.

Klark je prošle sezone za Makabi u Evroligi prosečno beležio 9,5 poena, 4,3 asistencije, 1,8 skokova i 1,3 ukradene loptu po meču.

Košarkaši Makabija će 24. septembra u prvom kolu nove sezone u Evroligi gostovati ekipi Asvela.



Američki bek je u Makabi došao iz izraelske Bnei Herclije, prvog kluba u svojoj karijeri. On je u maju stavio potpis na produžetak saradnje sa "ponosom Izraela" za naredne tri godine, ali novi ugovor nije počeo baš sjajno.