TRADICIONALNI 15. DEČIJI LIKOVNI KONKURS FORMA IDEALE: „Moja idealna soba“ za predškolce i prvake iz Srbije

KOMPANIJA Forma Ideale već 15. godinu zaredom organizuje dečiji likovni konkurs „Nacrtaj, oboji i osvoji“, na temu „Moja idealna soba“. Konkurs će biti otvoren od 1. do 30. septembra 2026. godine.

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Ovogodišnji konkurs biće realizovan u potpunosti u online formatu, a dečije radove će, umesto škola, kao što je to do sada bio slučaj, prijavljivati njihovi roditelji. Na ovaj način konkurs postaje dostupniji još većem broju mališana, čime se otvara prostor da do žirija stigne još više njihovih kreativnih i maštovitih radova.

Pravo učešća na konkursu imaju predškolci i prvaci sa teritorije Republike Srbije. Roditelji će radove svojih mališana moći da prijave direktno putem sajta Forma Ideale, popunjavanjem online formulara i slanjem fotografije likovnog rada.

Zadatak najmlađih je jednostavan: na belom papiru, tehnikom po ličnom izboru, potrebno je nacrtati „svoju idealnu sobu“, odnosno, kako izgleda prostor u kojem bi najradije učili, igrali se, odmarali i maštali. Glavni cilj konkursa je da se podstakne dečija kreativnost, individualnost i umetničko izražavanje, ali i da ih podstakne da razmišljaju o prostoru koji ih okružuje i o tome šta ga za njih čini lepim, prijatnim i sigurnim mestom.

Pristigle radove ocenjivaće stručni žiri, a za autore najboljih crteža kompanija Forma Ideale je pripremila vredne nagrade:

nagrada – 6 garderobera DILLON 3K3F1O + 6 kompjuter stolova ALFA+ 6 dečijih kompjuter stolica QZY-1966 (po 3 u obe starosne kategorije)

nagrada – 8 ležajeva FANTASTICO PLUS (po 4 u obe starosne kategorije)

nagrada – 12 vreća za sedenje JOY (po 6 u obe starosne kategorije)

nagrada – 200 svezaka Forma Ideale (po 100 u obe starosne kategorije)

Validnim prijavama na konkurs smatraće se svi radovi koji budu stigli na adresu žirija od 1. do 30. septembra putem sajta Forma Ideale, gde će nakon završetka konkursa biti objavljen i spisak nagrađenih.

Za dodatne informacije dostupan je mejl deciji.konkurs@formaideale.rs

O kompaniji

Forma Ideale je lider u proizvodnji i prodaji pločastog nameštaja u Srbiji i regionu. Razvojni put rastućeg preduzeća rezultat je dobre organizacije, pažljivog planiranja i konstantnog i detaljnog proučavanja zahteva tržišta i odgovaranja na njih.

Forma Ideale se danas svrstava u rang velikih preduzeća, sa oko 1.800 zaposlenih. Proizvodnja se realizuje u tri proizvodna pogona, u Kragujevcu i Majdanpeku, uz primenu najsavremenijih tehnoloških procesa, a proizvodno-logistički prostor se prostire na 127.000 m2.

Uspešna tržišna orijentacija i dobra komercijalna politika, omogućile su da kompanija ima vodeću poziciju u Srbiji. Razgranata maloprodajna mreža obuhvata 43 salona (računajući i internet prodavnicu), koji se prostiru na više od 70.000 m2 u gotovo svim većim gradovima u Srbiji.

Tokom punih 30 godina rada proširen je prostor za poslovanje i na svetska tržišta, što je rezultiralo da kompanija Forma Ideale postane jedan od vodećih izvoznika nameštaja u Srbiji. Izvozna strategija Forma Ideale realizuje se plasiranjem robe širom sveta - direktno u preko 40 zemalja, kao i u 16 zemalja putem distributivne mreže.

Inventivan nastup na tržištu, stalna edukacija stručnog kadra, kvalitet ponude i atraktivne cene, ali i odgovoran odnos prema zajednici i okruženju izgradili su prepoznatljiv imidž kompanije, Forma Ideale nije samo kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom, već je i jedna od vodećih društveno odgovornih kompanija u Srbiji, koja svake godine sve veći procenat profita opredeljuje za tu namenu, brojeći preko 500 donatorskih aktivnosti do sada.