Društvo

Košarkaški savez Vojvodine u humanoj akciji

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31. 08. 2026. u 14:00

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KOŠARKAŠKI savez Vojvodine ostaje posvećen društveno-odgovornom delovanju i podršci onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Кошаркашки савез Војводине у хуманој акцији

Foto: Promo

Po odluci UO KSV, ovaj regionalni košarkaški savez uplatio je sredstva za lečenje bivše košarkašice, koja je u svojoj bogatoj košaskaškoj karijeri nastupala i za vršački Hemofarm, Brankice Hadžović, koja vodi borbu sa opakom bolešću. 

Takođe, KSV je novčanim sredstvima pomogao i lečenje i rehabilitaciju Rumljanke Marine Marčetić, koja je doživela težu povredu noge.

Generalni sekretar Košarkaškog saveza Vojvodine, Mile Medaković, istakao je da je regionalni Savez ovom akcijom pokazao da nastavlja sa društveno odgovornim aktivnostima i inicijativama usmerenim ka podršci zajednici.

“Košarka nisu samo teren i igra, ona je i zajedništvo i odgovornost, ali i briga o ljudima koji su deo naše košarkaške porodice. Kada se neko od njih nađe u teškoj životnoj situaciji, smatram da je naša obaveza da reagujemo i pomognemo u skladu sa našim mogućnostima. U ovom trenutku bili smo u mogućnosti zahvaljujući našim generalnim sponzorima kompaniji Meridian, kojoj smo neizmerno zahvalni što je u nama prepoznala partnera. Ova akcija, kao i mnoge prethodne odrađene su jer oni stoje uz nas i ne mogu to da ne pomenem”, rekao je Medaković i završio:

“KSV će i ubuduće nastojati da bude oslonac svim našim članovima, a naročito onima kojima je podrška potrebna. Nadam se će u nekom narednom periodu biti manje ovako teških priča, a Brankici od srca želim da uspe da dobije i ovu utakmicu, a Marini što brži oporavak i povratak na teren”.

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