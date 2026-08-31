PODACI O FINANSIRANJU: U naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne delatnosti lane uložene 94 milijarde dinara

Ukupni izdaci za naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost u 2025. godini iznosili su 94,42 milijarde dinara, a njihovo učešće u BDP-u iznosilo je 0,97 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Ministarstvo nauke

Izdaci za naučnoistraživačku i istraživačko-razvojnu delatnost lane 94 milijarde din.

U ukupnim izdacima za NIRD učešće bruto investicija je 5,0 odsto, a učešće tekućih izdataka 95 odsto.

U ukupnom broju organizacija koje se bave naučnoistraživačkom i istraživačko-razvojnom delatnošću, nefinansijski sektor je učestvovao sa 61 odsto, visoko obrazovanje sa 24 odsto, sektor države sa 13 odsto, a neprofitni sektor sa 2,0 odsto.

U 2025. godini u ovoj delatnosti je bilo zaposleno 29.260 ljudi, od kojih su 19.563 istraživači.

U ukupnom broju zaposlenih prednjače žene, čije je učešće iznosilo 52 odsto.

Učešće istraživača zaposlenih u NIRD povećano je za oko jedan procenat u odnosu na prethodnu godinu i njihovo učešće u ukupnom broju zaposlenih iznosilo je oko 67 odsto.