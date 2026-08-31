ZA OPREMANJE ĐAKA I DO 30.000 DINARA: Roditelji uveliko kupuju udžbenike i druge potrepštine neophodne za novu školsku godinu

DOK đaci osnovnih i srednjih škola poslednji dan raspusta koriste za još malo igre i zabave, roditelji se naveliko danima dovijaju kako da obezbede novac za udžbenike i školski pribor, jer polazak u školu predstalja i veliki udar na kućni budžet.

I.Marinković

Pošto se opremanje za školu ne može izbeći, u knjižarama već vlada gužva, biraju se sveske, olovke, pernice, rančevi... Računica pokazuje da jedan đak porodicu košta i do 35.000 dinara kolko treba izdvojiti za dete koje ide u starije razrede osnovne škole ili u gimnazije i srednje stručne škole.

Najskuplja stavka u pripremi za polazak u školu su udžbenici, a cena kompleta iz godine u godinu je sve veća. Tako roditelji ove godine moraju da izdvoje za đačke knjige i do pet hiljada dinara više nego lane, a cene kompleta zavise ko je izdavač i u koji razred ide dete. Tako komplet udžbenika za đake od prvog do četvrtog razreda košta između 10.000 dinara za prvačiće i 14.000 za učenike trećeg i četvrtog razreda jer oni dobijaju novi predmet - strani jezik.

Udžbenici za starije osnovce su skuplji za nekoliko hiljada dinara, pa roditelji đaka koji ide u peti razred komplet plaćaju između 15.000 i 17.000 dinara. Ali, što škola više odmiče, tako i đaci dobijaju nove predmete, pa u sedmom i osmom razredu udžbenici koštaju i do 24.000 dinara, koliko i udžbenici za srednje stručne stručne škole i gimnazije.

"Šareniš" se plaća i - baca Roditelji zamerke imaju na to što u kompletima udžbenika treba da kupe i ono što dete tokom godine uopšte ne koristi. U ponudi je, tako, neki pribor koji, kako nam je rekla jedna majka, već, godinama uredno kupuje na početku godine i baca na kraju kada dete završi razred, a da nije ni pogledalo taj "šareniš" koji je stigao u kompletu. Jedna naša sagovornica bila je zatečena cenom pribora za likovno vaspitanje koji košta 1.500 dinara, a sastavni je deo udžbeničkog kompleta. Tu se, uglavnom, nalaze stvarčice koje deca ne nose u školu niti nastavnici traže da ih koriste. Ti kompleti koji se papreno plate, ostaju neiskorišćeni i najčešće završe u đubretu.

Tako porodice sa dvoje dece koja pohađaju starije razrede osmoletke ili jedno ide u osnovnu, a jedno u srednju školu, moraju samo za udžebnike da izdvoje oko 48.000 dinara.

Uz to je potrebno kupiti i sveske, školski probor, ranac, ponešto od opreme za fizičko... što "ide" do desetak hiljada. Jedna majka kaže nam da je komplet za dečaka koji kreće u četvrti razred osnovne škole platila 13.000, a za kćerku koja polazi u osmi - 24.000.

- Udžbenike svake godine naručujemo preko škole, jer nam je tako lakše - priča ova majka. - Udžbenici sačekaju decu u školi kada počne školska godina, a tako izbegavamo gužve i paniku po knjižarama. Međutim, cene su previsoke i svake godine kada deca donesu ponudu iz škole mi se neprijatno iznenadimo.

Osim knjiga, deci su potrebne sveske i školski pribor, a izdatak zavisi od toga da li se kupuje najjeftinija ili najskuplja "roba". Međutim, ima i cena srednjih vrednosti, a prodavci u knjižarama kažu da se najbolje opredeliti za njih, jer najjeftiniji pribor kratko traje.

Tako mala sveska može da se nađe za 50 dinara, ali i za 120, ipak prosečna kvalitetnija je 80 dinara. Velike su od 120 do 250, prosečne oko 150, a "najdeblje" koje se kupuju za predmete gde se mnogo piše, kao što su matematika, srpski, fizika ili hemija, koštaju između 300 i 400 dinara.

Šestari su oko 300 dinara, pribor za geometriju 400, pune pernice su od 700 do 2.000 ali prosečna pernica sa solidnim priborom košta 1.000 dinara. Solidni rančevi su od 3.000 do 6.000 dinara, ali za dublji džep ima i onih oko 12.000.

Ko ima pernicu, ali treba da je "dopuni", komplet grafitnih olovaka platiće između 80 i 130 dinara, rezač 50 dinara, gumice su od 69 do 150 dinara, drvene bojice između 330 i 630 dinara, flomasteri su oko 550 dinara, četkice za likovno su 500, dinara tempere od 450 do 700 dinara...

Tako računica pokazuje da porodica koja se odluči za "srednje" cene, za sveske treba da izdvoji oko 2.500 dinara, za ranac 5.000, za pernicu 1.000 dinara. Oko dve hiljade "ode" na pribor za geometriju - lenjiri, toruglovi, šestar... na pribor za likovno (blok, tempere, četkice...), pa školski pribor za jednog đaka pred polazak u školu porodicu košta oko 10.000 dinara. Određene kategorije dece imaju pravo na besplatne udžbenike, ali pribor moraju da kupe svi.

Roditelji sa kojima smo razgovarali kažu da se dovijaju kako da prođu što jeftinije, pa će mnogi kombinovati nove i pozajmljene udžbenike. Takođe, kažu da ne kupuju ni rančeve svake godine, a gledaju da se iskoristi i prošlogodišnji pribor poput olovaka, gumica, šestara, lenjira, ukoliko nije sasvim neupotrebljiv.