U KLUPE SEDA I 61.326 PRVAČIĆA: Za 735.000 đaka osnovnih i srednjih škola u Srbiji sutra počinje nova školska godina

U UTORAK 1. septembra počinje nova školska godina za oko 735.000 učenika. Vrata će tako ponovo otvoriti 1.133 osnovne škole u koje ide oko 500.000 đaka i oko 450 srednjih škola i gimnazija koje pohađa oko 235.000 učenika.

D. Milovanović

Inače, u školama se od sredine avgusta uveliko radi: "dele" se predmeti, formiraju odeljenja, za đake koji su "pali" organizuje se dopunska nastava i popravni ispiti, drže se sednice veća, pišu rasporedi časova... Osnovne škole su organizovale i malu maturu za one koji iz objektivnih razloga taj ispit nisu polagali u junu.

Ipak, početak školske godine najviše uzbuđenja izaziva kod prvačića i njihovih roditelja. Prema podacima Zavoda za statistiku ove godine je u prvi razred upisno 61.326 mališana, a osnovne škole će im tradicionalno pripremiti svečani doček. Tako će se prvačići dan pred početak jednog od najvažnijih životnih poglavlja upoznati sa učiteljicom, imaće organizovane priredbe, a dobiće i simbolične poklone.

U učionice još sa telefonom OVA školska godina počinje uobičajeno, bez štrajkova i nekih posebnih izmena. Iako je bilo najavljivano da bi polugodište moglo da počne uz novi zakon kojim bi bila ograničena upotreba mobilih telefona, to se nije dogodilo. Tako će ova oblast kao i do sada biti regulisana internim odlukama obrazovnih ustanova, a činjenica je da đaci u većini škola neometano koriste mobilne uređaje.

Njihove starije drugare, od petog do osmog razreda početkom septembra čekaju inicijalni testovi za proveru stečenog znanja iz prethodne godine. Ti testovi se ne ocenjuju, ali svako dete zna koliko je bodova osvojilo i koju ocenu zaslužuje. Testovi su bitni nastavnicima, kako bi na osnovu njih planirali nastavu u narednom periodu. Nastavnici kažu da se đaci tokom raspusta obično "isključe", gradivo ne ponavljaju, pa razultati inicijalnih testova ne budu sjajni.

Kada je reč o srednjim stručnim školama i gimnazijama i one organizuju prijem za đake prvog razreda na kome se oni upoznaju sa razrednim starešinom i "običajima" škole. Ti susreti zakazuju se obično dan uoči početka šklske godine, pa je većina beogradskih gimnazija već obavestila svoje buduće đake da dođu u ponedeljak na upoznavanje, a od utorka već kreće "pravo" učenje.

Starije srednjoškolce, kao i osnovce, čekaju inicijalni testovi na kojima se proverava koliko su znanja "sačuvali" iz prethodnih godina.