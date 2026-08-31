Telekom Srbija nastavlja da doprinosi podsticajnom okruženju za razvoj dece

TELEKOM Srbija podržao je manifestaciju "Dan ranog detinjstva", posvećenu igri, učenju, razvoju dece i podršci roditeljima, nastavljajući da doprinosi stvaranju podsticajnog okruženja za zdravo i kvalitetno odrastanje.

Foto: Zoran Ilić

Šesti "Dan ranog detinjstva", koji su organizovali Udruženje Žute Patalone i Muzej afričke umetnosti, okupio je decu, roditelje i stručnjake na celodnevnom programu posvećenom igri, umetnosti, razvoju i podršci porodici.

Foto: Zoran Ilić

Kroz radionice, savetovališta i druge aktivnosti, najmlađi su istraživali, stvarali i učili kroz lično iskustvo, dok su roditeljima bili dostupni stručni sadržaji i saveti.

Ova manifestacija prirodno se nadovezuje na društveno odgovornu kampanju "Dečji svet je veći od ekrana", kroz koju kompanija ukazuje na značaj uravnoteženog korišćenja digitalnih uređaja i podstiče stvaranje više prostora za igru, kretanje i aktivnu interakciju dece sa svetom koji ih okružuje.

Foto: Zoran Ilić

Program je obuhvatio edukativne i inkluzivne "Igračke sa svrhom", razvojno i logopedsko savetovalište i sadržaje namenjene roditeljima.

Ovogodišnji program povezao je i teme detinjstva i održivosti kroz aktivnosti posvećene prirodi i reciklaži, kao i izložbu "Reci: Art – Otpad kao resurs", koja kroz umetnost i kreativnost ukazuje na nove mogućnosti upotrebe odbačenih materijala.

Foto: Zoran Ilić

Manifestacija je i zaposlenima Telekoma Srbija i njihovim porodicama pružila priliku da sa decom provedu dan u prirodi, igri i zajedničkom otkrivanju novih sadržaja.

Poruka kampanje "Dečji svet je veći od ekrana" tako je dobila neposredno značenje – kroz zajedničko vreme, razgovor, kretanje, stvaralaštvo i igru.

Foto: Zoran Ilić

Podrškom "Danu ranog detinjstva", Telekom Srbija nastavlja da otvara teme važne za decu, roditelje i zajednicu i doprinosi stvaranju podsticajnog okruženja za odrastanje.

Jer kada je dečji svet veći od ekrana, ostaje više prostora za igru, istraživanje, druženje i autentična iskustva kroz koja deca upoznaju svet.