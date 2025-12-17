PRIZNANJE ZA POSVEĆEN RAD NA INKLUZIJI ROMA: Danijela Bogdanović nagrađena na godišnjoj konferenciji u Novom Sadu (FOTO)

POVODOM Međunarodnog dana ljudskih prava, Kancelarija za inkluziju Roma AP Vojvodine održala je 10. decembra 2025. godine svoju redovnu godišnju konferenciju pod nazivom „Rezultati, perspektive i priznanja“. Skup je bio prilika da se sumiraju postignuća u protekloj godini, ali i da se odaju priznanja pojedincima koji su dali izuzetan doprinos unapređenju položaja romske zajednice.

Foto: Opština Bački Petrovac

Poseban značaj za opštinu Bački Petrovac predstavlja dodela javnog priznanja Danijeli Bogdanović, koordinatorki Kancelarije za romska pitanja ove opštine. Njoj je uručeno Priznanje za doprinos unapređenju ljudskih i manjinskih prava pripadnika romske nacionalne manjine na teritoriji AP Vojvodine.

Fokus na obrazovanju i sistemskoj podršci

Konferencija je okupila visoke zvaničnike, među kojima su bili Romeo Mihajlović, v. d. direktora Kancelarije za inkluziju Roma, Ninoslav Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Jelena Jovanović, poslanica u Skupštini AP Vojvodine.

Tokom radnog dela, istaknuti su ključni rezultati u oblasti obrazovanja:

Uspešna promocija upisa romskih učenika i studenata u srednje i visoke škole. Stipendiranje: Kancelarija trenutno stipendira 15 studenata, a ove godine je dodeljeno i osam jednokratnih novčanih pomoći.

Kancelarija trenutno stipendira 15 studenata, a ove godine je dodeljeno i osam jednokratnih novčanih pomoći. Dugogodišnji uspeh: Posebno je naglašen rad Visoke strukovne vaspitačke i medicinske škole u Vršcu, koja već 16 godina obrazuje kadrove iz romske zajednice.

Foto: Opština Bački Petrovac

Simbolika datuma

Održavanje konferencije na Međunarodni dan ljudskih prava podsetilo je sve prisutne na Univerzalnu deklaraciju UN-a iz 1948. godine. Priznanje uručeno Danijeli Bogdanović upravo na ovaj dan simbolizuje borbu za jednaka prava, dostojanstvo i bolju budućnost svih građana.

Ova nagrada je podstrek za Opštinu Bački Petrovac da nastavi sa sprovođenjem mera koje doprinose boljoj integraciji, obrazovanju i ekonomskom osnaživanju romske zajednice, gradeći društvo jednakih šansi za sve.

