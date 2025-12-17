PRIZNANJE ZA POSVEĆEN RAD NA INKLUZIJI ROMA: Danijela Bogdanović nagrađena na godišnjoj konferenciji u Novom Sadu (FOTO)
POVODOM Međunarodnog dana ljudskih prava, Kancelarija za inkluziju Roma AP Vojvodine održala je 10. decembra 2025. godine svoju redovnu godišnju konferenciju pod nazivom „Rezultati, perspektive i priznanja“. Skup je bio prilika da se sumiraju postignuća u protekloj godini, ali i da se odaju priznanja pojedincima koji su dali izuzetan doprinos unapređenju položaja romske zajednice.
Poseban značaj za opštinu Bački Petrovac predstavlja dodela javnog priznanja Danijeli Bogdanović, koordinatorki Kancelarije za romska pitanja ove opštine. Njoj je uručeno Priznanje za doprinos unapređenju ljudskih i manjinskih prava pripadnika romske nacionalne manjine na teritoriji AP Vojvodine.
Fokus na obrazovanju i sistemskoj podršci
Konferencija je okupila visoke zvaničnike, među kojima su bili Romeo Mihajlović, v. d. direktora Kancelarije za inkluziju Roma, Ninoslav Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Jelena Jovanović, poslanica u Skupštini AP Vojvodine.
Tokom radnog dela, istaknuti su ključni rezultati u oblasti obrazovanja:
- Afirmativne mere: Uspešna promocija upisa romskih učenika i studenata u srednje i visoke škole.
- Stipendiranje: Kancelarija trenutno stipendira 15 studenata, a ove godine je dodeljeno i osam jednokratnih novčanih pomoći.
- Dugogodišnji uspeh: Posebno je naglašen rad Visoke strukovne vaspitačke i medicinske škole u Vršcu, koja već 16 godina obrazuje kadrove iz romske zajednice.
Simbolika datuma
Održavanje konferencije na Međunarodni dan ljudskih prava podsetilo je sve prisutne na Univerzalnu deklaraciju UN-a iz 1948. godine. Priznanje uručeno Danijeli Bogdanović upravo na ovaj dan simbolizuje borbu za jednaka prava, dostojanstvo i bolju budućnost svih građana.
Ova nagrada je podstrek za Opštinu Bački Petrovac da nastavi sa sprovođenjem mera koje doprinose boljoj integraciji, obrazovanju i ekonomskom osnaživanju romske zajednice, gradeći društvo jednakih šansi za sve.
