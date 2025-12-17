ČETIRI TOPLOTNA TALASA I +42 STEPENA: Ristić najavljuje pakao za sledeću godinu, a pre toga nas čeka ledena ruska zima

​PREMA orijentacionoj vremenskoj prognozi meteorologa Ivana Ristića za 2026. godinu, pred nama je godina koja će doneti povratak na standardne vremenske prilike nakon rekordnih godina, ali sa ekstremima u ključnim periodima. Ukupno gledano, zima, proleće i jesen biće u granicama normale, uz nagoveštaj nešto toplijeg proleća i tropski toplog leta.

Godišnji ciklus će započeti pravom ruskom zimom – jakim zahlađenjem oko Nove godine koje će doneti obilne snežne padavine i formiranje snežnog pokrivača. Period januara i februara obeležiće niske temperature, ledene dane i mrazevi koji u najhladnijim danima mogu dostići i do -20 stepeni u Srbiji.

Ruska zima i doček Nove godine uz snežne pahulje

Ristić kaže da će pre Nove godine ubrzo nakon kalendarskog početka zime, do nas stići jače zahlađenje. Temperatura će pasti pred doček na maksimalne vrednosti od -2 do 3 stepena i minimume od -7 do -2, uz slab i umeren mraz.

- Sa zahlađenjem će biti uslova i za snežne padavine i očekuje se formiranje snežnog pokrivača, kao i njegovo povećanje. Velike su šanse da uđemo u novogodišnju noć sa snežnim padavinama i manjim snežnim pokrivačem. U ovakvim sinoptičkim situacijama, kada prodre hladan vazduh iz Rusije, dolazi i do formiranja ciklona u Sredozemlju, u Jadranskom, Jonskom i Egejskom moru, koji Srbiji donosi snežne padavine. Zato su velike šanse da za zimski raspust imamo sneg na planinama i u nizijama. Od tog snežnog pokrivača će zavisiti minimalne i maksimalne temperature, odnosno, da li će biti jakog mraza u jutarnjim časovima i ledenih dana – kaže Ristić.

Zahlađenje do Svetog Jovana

Ristić očekuje da se u januaru nastavi veoma hladno vreme i da ovo jače zahlađenje traje do Svetog Jovana. U pojedinim danima i dalje može padati sneg, a tamo gde se formira snežni pokrivač i bude veći, temperature će biti niske, i do -15 stepeni.

- Gde ne bude snežnog pokrivača minimalne temperature će biti -7 stepeni, a maksimalne između -5 i 0 stepeni. Očekujemo ledene dane, ali ima uslova da temperatura pređe 0 stepeni, da bude oko 3 stepena – kaže Ristić.

U trećoj dekadi januara bi otoplilo, temperatura bi porasla do 10 stepeni. Ali ovo otopljenje ne bi dugo trajalo, zato meteorolog očekuje da i početak do sredine februara bude hladniji period.

Temperatura pada i do -20, u Beogradu -10

- Padavina u vidu kiše, susnežice i snega bi bilo povremeno. Ne mogu da isključim ledene dane u prvoj polovini meseca, kada bi temperatura tokom celog dana bila niža od 0 stepeni, a uglavnom se očekuje da bude oko 0 stepeni. Pravi zimski meseci biće januar i februar. Tokom najhladnijeg perioda u Beogradu u jutarnjim časovima temperature mogu da budu i do -10 stepeni, pogotovo ako bude snežnog pokrivača, a u Srbiji se očekuje i do -15, -20 stepeni – kaže Ristić.

Padavine, susnežica i sneg se očekuju u tom periodu u nižim predelima. Kraj februara bi mogao da bude topliji i tada bi temperatura skočila za oko 15 stepeni.

Promenjivo sa padavinama u martu i aprilu

U martu će biti promenjivo uz smenu oblačnih perioda sa kišom, susnežicom i snegom, i perioda stabilnijeg i toplijeg vremena. Sa dolaskom proleća prema kalendaru osetićemo da temperatura osetnije raste i očekuje se da već na početku ovog godišnjeg doba temperatura bude viša od 20 stepeni.

- April je prethodnih nekoliko godina bio promenjiv, oko 20. aprila se ranije dešavalo da bude snežnih padavina, međutim, 2026. godine bi mogao da prođe bez snega. Moguće su velike promene vremena, jer je normalno da temperatura krajem aprila bude preko 20 stepeni, ali ipak imamo i pojavu snega – kaže meteorolog.

Pošto u 2026. godini očekuje više snega, pogotovo na planinama, ističe da se u višim predelima sneg skoro uopšte neće topiti i zato krajem aprila može da ga bude i preko metar na Kopaoniku i drugim planinama.

- Kada bude došlo do naglog topljenja snežnog pokrivača zbog otopljenja i vodostaji reka će brzo da rastu. Oprez je potreban, naročito ako bude jačih prolećnih kiša u maju – upozorava Ristić.

U maju sve toplije, već u junu tropski toplo

U maju će normale za minimalne temperature biti od 9 do 15 stepeni, a maksimalne između 20-25 stepeni. Tokom tog meseca ćemo, kaže Ivan Ristić, ćemo se približiti letnjim temperaturama.

- Moglo bi da bude preko 30 stepeni, što se inače dešavalo, međutim, to je ipak dosta retko i nije čest slučaj. U 2026. godini se to ne očekuje, već se očekuje da postepeno uđemo iz proleća u leto i da bude dosta padavina - kiše.

U junu će normale za minimalne temperature biti od 13 do 18 stepeni, za maksimalne od 23 do 29 stepeni, a kada je preko 25 stepeni to su već letnje temperature.

- To će se desiti u trećoj dekadi juna i prvi toplotni talas bi mogao da nas zadesi oko 25-26. juna. Temperature bi išle do 35 stepeni. Kraj juna bi bio baš topao i voda će se ugrejati na preko 20 stepeni u Grčkoj i južnom Jadranu, što će odgovarati svima koji planiraju letovanje u tom period.

- Velike su šanse da 2026. bude četiri toplotna talasa, a najtopliji očekujem u trećoj dekadi jula, oko 24-25. jula sa temperaturama od 42 stepeni, u Beogradu oko 41 stepen – kaže Ristić.

Najverovatnije da će tokom juna biti veće količine padavina, oko 100 litara kiše po metru kvadratnom za dan što može prouzrokovati urbane poplave.

Tropski dani i superćelijske oluje

Juli će obeležiti minimalne temperature vazduha u proseku od 15 do 19 stepeni, dok će maksimalne biti između 26 i 30 stepeni, ali treba računati da se očekuje dosta tropskih dana. Već krajem prethodnog meseca, juna, i skoro do septembra biće jako toplo vreme zbog priliva toplog afričkog vazduha.

- Druga dekada jula bi bila rizična zbog superćelijskih oluja. Očekuje se da temperature tokom leta budu visoke i mora će se brzo zagrejati. Sredinom jula temperatura morske vode će dostići skoro 30 stepeni čime će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni – kaže Ristić.

Nada se da se 2026. godine to neće dogoditi, ali je siguran da će biti pljuskova, kiše, lokalno su mogući grad i jak olujni vetar.

U avgustu nas čeka stabilnije vreme. Biće to pravi letnji mesec, tropski, vreo, sa dosta sparine.

- Toplotni talasi će u julu i avgustu dugo trajati, neće nam biti nimalo lako sa temperaturama do 42 stepeni – kaže meteorolog Ivan Ristić.

Prvi sneg u novembru

U septembru se očekuju prvi prodori sa Severnog ledenog mora što će spustiti temperaturu i opet bi došlo do promene cirkulacije što znači da neće biti puno toplih dana i neće biti previše vruće na jesen.

- Već u novembru očekujem prvi sneg, sa temperaturama u granicama normale. I decembar bi mogao da bude kao prethodnih godina, ali će ipak biti povremenih zahlađenja uz padavine i blaža otopljenja. Slično 2025. godini, u 2026. godini, će jedino leto ostati toplo, ali proleće, jesen i zima neće, biće hladniji u odnosu na prethodne, i sledeća godina bi zato mogla da bude malo hladnija – zaključuje naš meteorolog.

