U SABORNOM HRAMU U NOVOM SADU POČELA LITURGIJA: Sledi parastos za stradale u padu nadstrešnice
U SABORNOM hramu u Novom Sadu počela je liturgija posle koje će biti služen parastos stradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, ali i svim preminulim pravoslavnim hrišćanima povodom zadušnica.
Liturgiji prisustvuju i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.
Prisustvuju i svi predstavnici Pokrajinske vlade, kao i gradski većnici zajedno sa predsednicom Skupštine Grada Novog Sada Dinom Vučinić.
U Novom Sadu u Sabornoj crkvi je i ministar Nemanja Starović, kao i zamenik gradonačelnika Đurađ Jakšić i pomoćnici gradonačelnika Ivan Siler i Aleksandar Petrović.
Pokrajinski i gradski zvaničnici na liturgiju su došli zajedno.
Liturgija sa parastosom nastavak je jutarnje službe i počela je oko osam sati, nakon čega će biti služen parastos.
Sveštenstvo i đakonstvo Sabornog hrama služi liturgiju, a parastos će služiti vladika bački Irinej.
Takođe, u Beogradu patrijarh srpski Porfirije će danas, u 11 sati, u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svim preminulim pravoslavnim hrišćanima povodom zadušnica.
Vlada Srbije donela je Odluku kojom se današnji dan, 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.
U padu nadstrešnice 1. novembra 2024. u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba, a povređeno je više od 40 ljudi.
(Tanjug)
