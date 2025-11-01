U SABORNOM HRAMU U NOVOM SADU POČELA LITURGIJA: Sledi parastos za stradale u padu nadstrešnice

U SABORNOM hramu u Novom Sadu počela je liturgija posle koje će biti služen parastos stradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine, ali i svim preminulim pravoslavnim hrišćanima povodom zadušnica.

Liturgiji prisustvuju i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Prisustvuju i svi predstavnici Pokrajinske vlade, kao i gradski većnici zajedno sa predsednicom Skupštine Grada Novog Sada Dinom Vučinić.

U Novom Sadu u Sabornoj crkvi je i ministar Nemanja Starović, kao i zamenik gradonačelnika Đurađ Jakšić i pomoćnici gradonačelnika Ivan Siler i Aleksandar Petrović.

Pokrajinski i gradski zvaničnici na liturgiju su došli zajedno.

Liturgija sa parastosom nastavak je jutarnje službe i počela je oko osam sati, nakon čega će biti služen parastos.

Sveštenstvo i đakonstvo Sabornog hrama služi liturgiju, a parastos će služiti vladika bački Irinej.

Takođe, u Beogradu patrijarh srpski Porfirije će danas, u 11 sati, u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svim preminulim pravoslavnim hrišćanima povodom zadušnica.

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se današnji dan, 1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu.

U padu nadstrešnice 1. novembra 2024. u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba, a povređeno je više od 40 ljudi.



