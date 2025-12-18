ŠEF NATO-A OTKRIO: Ove tri zemlje su protiv ulaska Ukrajine u Alijansu

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da pojedine članice Alijanse, uključujući Mađarsku, Slovačku i Sjedinjene Američke Države, trenutno ne daju saglasnost za članstvo Ukrajine u NATO, iako je na samitu prošle godine dogovoreno da je Ukrajina na "nepovratnom putu" ka Alijansi.

Foto: Profimedia

Rute je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa zamenikom premijera i ministrom odbrane Poljske Vladislavom Košinjak-Kamišom, rekao da je za prijem Ukrajine potrebna jednoglasna odluka svih saveznika, preneo je Juronjuz.

- U ovom trenutku nekoliko saveznika poručuje da neće dati saglasnost i samim tim uskraćuje jednoglasnost za ulazak Ukrajine u NATO, zemlje poput Mađarske, Sjedinjenih Država, Slovačke, a možda i još neke - rekao je Rute.

Govoreći o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, Rute je naveo da se one trenutno osmišljavaju kroz tri nivoa: snažne ukrajinske oružane snage, takozvane snage za odvraćanje iz Koalicije voljnih i američke garancije.

Prema njegovim rečima, američki predsednik Donald Tramp je u avgustu izjavio da želi da SAD budu deo tih bezbednosnih garancija, dok se trenutno vode razgovori o tome kako bi to konkretno izgledalo i kako bi bio oblikovan celokupan paket kolektivnih garancija.

- To je izuzetno važno jer, nakon eventualnog mirovnog sporazuma, ako NATO iz praktičnih razloga sada nije opcija, postavlja se pitanje kako sprečiti novi napad Rusije. Predsednik (Rusije Vladimir) Putin mora da zna da bi, u slučaju novog napada na Ukrajinu posle mirovnog sporazuma, reakcija bila razorna. Upravo na taj način se i osmišljavaju ove bezbednosne garancije - rekao je Rute.

(Tanjug)