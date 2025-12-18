THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: NOVI STANDARD LUKSUZNOG STANOVANJA U BEOGRADU

NA mestu budućeg luksuznog kompleksa The Dorcol Residence, kompanija Brixwell Investment organizovala je događaj koji je već sada ušao u istoriju domaćeg tržišta nekretnina. Usred gradilišta podignuta je velelepna, posebno dizajnirana dvorana, koja je za ovu priliku ugostila više od 350 zvanica iz sveta biznisa, kulture, mode i javnog života.

Foto: Marija Đorđević

Veče je započelo svečanim predstavljanjem projekta i otkrivanjem impozantne makete, koja je jasno dočarala razmere, arhitektonsku viziju i ambiciju ovog kompleksa. Maketa, izrađena do najsitnijih detalja, izazvala je veliko interesovanje i oduševljenje prisutnih, potvrđujući da je reč o projektu koji menja urbanu sliku Beograda. Nakon zvaničnog dela usledio je muzički segment večeri - ekskluzivan nastup Zdravka Čolića, koji je dodatno uveličao događaj i dao mu notu istinske gala atmosfere.

Foto: Marija Đorđević

Osnivač i vlasnik kompanije Brixwell Investment, Branislav Mirković, istakao je širi značaj projekta za grad:

„Beograd dobija nešto potpuno novo projekat koji arhitekturu vraća među teme o kojima se govori sa ponosom. The Dorcol Residence nije samo kompleks zgrada, već deo nove urbane vizije. Ovim projektom Dorćol dobija novi centar, povezan sa budućim Linijskim parkom, koji će postati jedna od najvažnijih gradskih arterija i mesta susreta u Beogradu.”

Foto: Marija Đorđević

O arhitektonskoj viziji govorio je James White, glavni arhitekta međunarodno priznatog studija MAWD | March and White Design, koji stoji iza dizajna projekta:

„Kada stvaramo za Beograd, želimo da poštujemo njegov duh, ali i da donesemo arhitekturu koja može da stane rame uz rame sa projektima u Londonu, Njujorku ili drugim svetskim metropolama. Linije, svetlo i dinamika objekata osmišljeni su tako da reflektuju grad koji se stalno razvija i ne stoji u mestu.”

Foto: Marija Đorđević

Direktorka kompanije Mina Đorđević naglasila je da luksuz ovog projekta prevazilazi estetiku:

„The Dorcol Residence biće mesto gde se luksuz ne meri samo materijalima, već i osećajem mira, privatnosti i slobode. Naš cilj je bio da stvorimo dom u kojem se visoki standardi osećaju u svakodnevnom životu.”

Tehničku i operativnu složenost projekta istakao je Nemanja Vučević, direktor projekta:

„Ovo je jedan od najzahtevnijih projekata u regionu. Svaki segment gradnje projektovan je tako da ostane pouzdan, funkcionalan i relevantan narednih 100 godina, uz primenu najviših građevinskih i tehnoloških standarda.”

Posebnu pažnju izazvalo je obraćanje Tamare Kalinić, jedne od najuticajnijih globalnih influenserki, koja je i sama kupila stan u ovom kompleksu:

„Kada sam videla prezentaciju projekta, prva pomisao bila mi je da ovo izgleda kao deo Londona ili Njujorka - ali sa autentičnom dušom Dorćola. Znala sam da želim da budem deo ove priče.”

The Dorcol Residence predstavlja jedan od najambicioznijih luksuznih stambenih projekata u Beogradu, smešten u istorijskom i urbanom jezgru Dorćola, u neposrednoj blizini Dunava, Kalemegdana i budućeg Linijskog parka.

Kompleks obuhvata ukupno 459 stambenih jedinica - od luksuznih garsonjera i porodičnih stanova do ekskluzivnih penthouse rezidencija, kao i 37 poslovnih prostora namenjenih butikima, restoranima i kafićima. Stanarima će biti dostupno više od 800 privatnih parking mesta raspoređenih na nekoliko podzemnih nivoa.

Projekat se razvija u dve faze, a prva faza već je zabeležila izuzetan tržišni uspeh - svih 100 stanova iz prve faze prodato je za svega 47 dana, što predstavlja presedan na domaćem tržištu premium nekretnina.