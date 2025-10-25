"IZ SAVINIH DAROVA IZNIKLE SU I NAŠE SVETINJE" Dvodnevno obeležavanje 850 godina od rođenja Svetog Save počelo u Novom Pazaru (FOTO)

SVEČANOM akademijom, Srpska pravoslavna crkva i Eparhija raško-prizrenska otpočele su juče dvodnevno obeležavanje velikog jubileja, 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa, prosvetitelja i utemeljivača duhovnog i kulturnog identiteta srpskog naroda.

Foto: SPC

U besedi na svečanoj akademiji, patrijarh srpski Porfirije je poručio da Sveti Sava i danas, više od svega, želi da budemo Hristovi, jedinstveni u Hristu, ispunjeni razumevanjem, slogom i ljubavlju nalik Hristovoj.

- Takva ljubav, pokazana kroz dela, može i nas podstaći da sledimo Savin put, da gradimo mostove ljubavi ne samo unutar svog naroda, već i prema drugim narodima - istakao je patrijarh srpski.

Foto: SPC

Svečanoj akademiji prisustvovao je i Milorad Veljović, izaslanik predsednika Republike Srbije, ministri u Vladi Srbije Nikola Selaković, Husein Memić i Nenad Popović.

Foto: SPC

Obraćajući se okupljenima na obeležavanju velikog jubileja minister kulture, Nikola Selaković istakao je da je Sveti Sava bio i ostao prvi putevoditelj, temelj duhovnog podviga i merilo svakog našeg dela i pregnuća, te da je iz Savinog podviga izraslo i niklo svetosavlje kao jasna odrednica srpskog pravoslavnog naroda - kao put ka jedinstvu, slobodi i pravdi, i kao zavet žrtve koja se prinosi za dobro bližnjih, za ponos precima i zalog potomcima.

- Iz Savinih darova iznikle su i naše svetinje: Studenica i Hilandar, Žiča i Mileševa, Gračanica i Visoki Dečani. Iz tog podviga nastala je Arhiepiskopija i Kraljevina, Patrijaršija i Carstvo, Zakonik i Slovoljubve. Iz tog podviga, iz tog prvog zaveta, rođen je i onaj drugi. Iz svetosavskog zaveta iznikao je i kosovski svetolazarevski zavet i dopunio time ono što jeste srpsko biće i što ga čini jedinstvenim. Iz tog Savinog podviga, pored kosovskog zaveta, zasijao je i plamen u Orašcu, i zablistalo je sunce na Kajmakčalanu - rekao je Selaković.

Foto: SPC

Akademiji su prisustvovali brojni arhijereji Srpske pravoslavne crkve, mitropolit raško-prizrenski Teodosije kao domaćin, mitropolit žički Justin, mitropolit šumadijski Jovan, mitropolit kruševački David, mitropolit timočki Ilarion, mitropolit niški Arsenije, mitropolit zahumsko-hercegovački Dimitrije i mitropolit mileševski Atanasije, kao i episkop bihaćko-petrovački Sergije, episkop valjevski Isihije, episkop šabački Jerotej i vikarni episkopi mohački Damaskin, preneo je Tanjug.

Povodom jubileja, svetu arhijerejsku liturgiju u Crkvi Svetog Save u Deževi služio je jutros patrijarh Porfirije, zajedno sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve. Foto: SPC

