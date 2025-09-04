RED SUNCA, RED KIŠE, PONEGDE PLJUSKOVI I MUNJE: Vremenska prognoza za četvrtak, 4. septembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Unsplash

VREME U SRBIJI

Ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima.

Duvaće slab, istočni i severoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena.

VREME U BEOGRADU

Beogradu se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Duvaće slab, istočni i severoistočni vetar.

Očekuje se da će jutarnja temperatura biti oko 18 stepeni, a najviša dnevna oko 29.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana uglavnom će biti pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Samo se u ponedeljak posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

(sputnikportal.rs)

