DANAS POČINJE ISPLATA PENZIJA ZA AVGUST: Ovi građani prvi dobijaju novac

02. 09. 2025. u 08:06

ISPLATA penzija za avgust počinje danas, a primanja će prvi dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate penzija su se opredelili.

Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), 5. septembra počeće isplata za sve vojne i poljoprivredne penzionere, i za one koji penzije primaju preko tekućih računa i za one koji su se opredelili da penzije podižu na poštanskim šalterima ili da im poštari primanja donose kući.

Penzije će poslednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, kojima će primanja početi da pristižu 10. septembra, nezavisno od načina isplate koji su izabrali. Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za jul, a prosečna julska penzija je, prema podatku koji je ranije objavio Fond PIO, iznosila 50.662 dinara.

