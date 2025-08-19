Društvo

NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata korisnicima socijalnih davanja

Branka Borisavljević

19. 08. 2025. u 08:00

Isplata socijalnih davanja za jul mesec za pojedine kategorije stanivništa počinje sutra, saopštilo je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.

Foto: Profimedia

Prema kalendaru isplate, 20. avgusta novac će dobiti korisnici

-  Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica

-   Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju 

-   Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka 

-   Prava iz boračko invalidske zaštite 

Korisnici  naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta, kao i ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta novac će dobiti 21. avgusta.

