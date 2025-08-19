NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata korisnicima socijalnih davanja

PATRIJARH srpski Porfirije služio je jutros liturgiju, na Vidikovcu, na Preobraženje u hramu posvećenom tom velikom prazniku i istakao da je Preobraženje Gospodnje pokazatelj i dokaz da je Gospod uvek sa nama, ali da bismo ga videli i da bi zasijao u nama i oko nas da je potreban dar vere koji svako od nas ima.