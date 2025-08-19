NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata korisnicima socijalnih davanja
Isplata socijalnih davanja za jul mesec za pojedine kategorije stanivništa počinje sutra, saopštilo je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.
Prema kalendaru isplate, 20. avgusta novac će dobiti korisnici
- Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica
- Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju
- Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka
- Prava iz boračko invalidske zaštite
Korisnici naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta, kao i ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta novac će dobiti 21. avgusta.
