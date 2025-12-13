VELIKO UPOZORENJE MUPA! Od klasičnog nasilja možemo da se udaljimo, ali u digitalnom prostoru granica nema
STATISTIKA pokazuje da više od 90% dece koristi internet, a 7 od 10 mladih doživelo je neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn. Ipak, samo jedan od troje razgovara o tome sa odraslima.
Oblici digitalnog nasilja su različiti – od uvreda i ucena, do zloupotrebe fotografija, lažnih profila i proganjanja. Poslednjih godina sve češće se javljaju i zloupotrebe veštačke inteligencije, poput "deepfake" snimka ili lažnih glasova.
Savet je jednostavan:
➡️zaštitite svoje profile,
➡️prijavite sumnjiv sadržaj i razgovarajte o onome što vas brine.
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova svakodnevno radi na otkrivanju izvršilaca, zaštiti maloletnika i saradnji sa međunarodnim partnerima.
Ako primetite digitalno nasilje - reagujte.
Ne delite, osudite, prijavite.
Jedna prijava može sprečiti posledice.
