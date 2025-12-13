Društvo

VELIKO UPOZORENJE MUPA! Od klasičnog nasilja možemo da se udaljimo, ali u digitalnom prostoru granica nema

V.N.

13. 12. 2025. u 10:32

STATISTIKA pokazuje da više od 90% dece koristi internet, a 7 od 10 mladih doživelo je neku vrstu uznemirujućeg iskustva onlajn. Ipak, samo jedan od troje razgovara o tome sa odraslima.

Foto: Printscreen

Oblici digitalnog nasilja su različiti – od uvreda i ucena, do zloupotrebe fotografija, lažnih profila i proganjanja. Poslednjih godina sve češće se javljaju i zloupotrebe veštačke inteligencije, poput "deepfake" snimka ili lažnih glasova.

Savet je jednostavan: 

➡️ne delite lične podatke, 
➡️zaštitite svoje profile, 
➡️prijavite sumnjiv sadržaj i razgovarajte o onome što vas brine.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova svakodnevno radi na otkrivanju izvršilaca, zaštiti maloletnika i saradnji sa međunarodnim partnerima.

Ako primetite digitalno nasilje - reagujte.
Ne delite, osudite, prijavite.
Jedna prijava može sprečiti posledice.

