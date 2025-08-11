Društvo

IZDRŽITE PIK TOPLOTNOG TALASA: Evo kad stiže zahlađenje

V.N.

11. 08. 2025. u 20:52

NAKON pika toplotnog talasa u Srbiju stiže naglo zahlađenje i to već 19. avgusta, otkrio je meteorolog Ivan Ristić.

ИЗДРЖИТЕ ПИК ТОПЛОТНОГ ТАЛАСА: Ево кад стиже захлађење

Foto: Depositphotos

Poslednji toplotni talas u Srbiji počeo je 8. avgusta, a Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na visoke temperature narednih dana. 

Naglo zahlađenje stiže za manje od mesec dana, a meteorolog Ivan Ristić najavio je pad temperature za pet stepeni.

- Očekuju se samo manje oscilacije, sa približno 40 na oko 35 stepeni Celzijusa, naročito oko Preobraženja, 19. avgusta. To znači pad od oko pet stepeni - naglašava Ristić.

Ipak, već sutra i prekosutra biće blago zahlađenje, pre svega u severnim delovima zemlje.

RHMZ najavljuje da će u ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u centralnoj Srbiji temperature biti nešto niže, u rasponu od 31 do 33 stepena. U Beogradu se sutra očekuje maksimalno oko 33 stepena, dok će u utorak biti do 35.

Od srede, temperature će ponovo rasti, posebno u južnoj i jugoistočnoj Srbiji gde se mogu popeti i do 40 stepeni Celzijusa.

Prema dugoročnoj prognozi RHMZ, veći pad temperatura očekuje se od 19. avgusta, bez najave padavina, dok se prvi pljuskovi predviđaju oko 24. avgusta.

Košava će rashladiti Srbiju

Od 13. avgusta, kako kaže Ristić, u košavskom području duvaće jugoistočni vetar, poznat kao košava, koji će donekle rashlađivati atmosferu.

- Košava će se kretati od jugoistoka ka severozapadu, od Timoka do Subotice, pre svega kroz Podunavlje, Istočnu Srbiju, Banat i Bačku - dodaje meteorolog.

Što se tiče septembra, Ristić ističe da nas očekuje jače osveženje, ali i topli "miholjski dani".

- Ranije je osveženje u jesen stizalo oko 25. avgusta, a sada je pomereno za otprilike mesec dana, pa možemo računati na značajnije osveženje tek krajem septembra - zaključuje Ristić.

(Informer)

