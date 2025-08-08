VREME SVE TOPLIJE: U Srbiji danas sunčano, temperatura do 35 stepeni

VREME u Srbiji danas sunčano i toplo.

Foto N. Živanović

Vetar slab do umeren, promenljiv .

Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu sunčano i toplo vreme. Vetar slab, promenljiv .

Najniža temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 33.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.