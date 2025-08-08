Društvo

VREME SVE TOPLIJE: U Srbiji danas sunčano, temperatura do 35 stepeni

Novosti online

08. 08. 2025. u 01:00

VREME u Srbiji danas sunčano i toplo.

ВРЕМЕ СВЕ ТОПЛИЈЕ: У Србији данас сунчано, температура до 35 степени

Foto N. Živanović

Vetar slab do umeren, promenljiv .

Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu sunčano i toplo vreme. Vetar slab, promenljiv .

Najniža temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 33.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)