SPC OBELEŽAVA SPOMEN IKONI PRESVETE BOGORODICE TROJERUČICE: Veruje se da ima čudotvorne moći - evo kako je stigla do Hilandara

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) danas obeležava spomen ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice koja je najpoštovanija ikona u Hilandaru i najznačajnija ikona srpskog naroda.

Foto: B. Subašić

Pripada redu ikona koje je ikonopisao apostol i jevanđelist Luka, prvi slikar hrišćanstva.

Pored tog praznika, SPC danas obeležava i Svete mučenike Proklo i Ilarije.

Prvi ministar kalifa Abdalmeleha, a potom monah u manastiru Svetog Save Osvećenog Sveti Jovan Damaskin zaslužan je za to što je ikoni Presvete Bogorodice dodata treća, srebrna, ruka, po čemu je nazvana Trojeručica.

On se pismima i rečima borio protiv ikonoboraca, bio je oklevetan i nepravedno kažnjen tako što mu je po zapovesti damaskog kalifa odsečena ruka.

Držeći odsečenu u zdravoj ruci, celu noć se molio pred ikonom Presvete Bogorodice da mu isceli ruku kako bi nastavio da piše o poštovanju svetih ikona.

Molio se dugo, nakon čega je zaspao i čudo se zaista dogodilo, ali mu je ostao ožiljak, radi posvedočenja čuda, kasnije iako je bila otkrivena njegova nevinost, on je napustio halifov dvor i Damask i otišao u veliku lavru Svetog Save Osvećenog, gde se i zamonašio, imajući uvek sa sobom i čudotvornu Ikonu Prečiste Bogomatere.

Iz blagodarnosti, svetitelj je dao zlatarima da iskuju ruku od srebra i da je postave na ikonu.

Ikona je ostala u lavri svetog Save Osvećenog sve do 13. veka, kada je data prvom arhiepiskopu srpskom Svetom Savi, zajedno sa čudotvornom Ikonom "Mlekopitateljnice".

U lavri su se nalazile još dve svetinje: čudotvorna ikona Bogorodice Mlekopitateljnice i paterica - igumanski štap Svetog Save Jerusalimskog.

Prema predanju Sveti Sava Jerusalimski je na samrti prorekao da će u manastir doći jedan carski sin njegovog imena - Sava, i da će pri njegovom poklonjenju pričvršćeni štap pasti na zemlju i tada je zaveštao da se novom Savi kao blagoslov daju obe manastirske svetinje, njegovom zaveštanju Jovan Damaskin je dodao svoje - da se tom carskom sinu da i ikona Bogorodice Trojeručice.

Pet vekova kasnije proročanstvo Svetog Save Jerusalimskog se obistinilo.

U lavru je došao srpski monah Sava i dok se poklanjao svetiteljevom grobu, igumanski štap je pao, a to čudo se ponovilo i sledećeg dana te su se tako razrešile sve sumnje monaha da je srpski Sava onaj koga su čekali.

Čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice je čuvana uz dvorove svih vladara iz nemanjićke loze, a do kraja XIV veka je prešla sa dvora srpskog cara Dušana Silnog u manastir Studenicu.

Početkom 15. veka je Studenica postala meta turskih osvajača i monasi su se, obavešteni da Turci dolaze ka manastiru, na brzinu postarali da iz njega spasu najvrednije dragocenosti.

Tako su ikonu Bogorodice Trojeručice učvrstili na samar jednog magareta koje su pustili da ide kuda ga vodi Bogorodičina volja.

Magare je prešlo gotovo celu Srbiju i Makedoniju da bi došlo na Svetu Goru, gde se zaustavilo nedaleko od Hilandara.Videvši i shvativši šta se dešava, manastirski oci su mu pohitali u susret. Kada su skinuli ikonu, magare je palo mrtvo.

- Kasnije, kada je jednom nastao spor oko izbora igumana u Hilandaru, sveta Ikona Trojeručica sama je došla na čudesan način u igumanski presto, i mada su je oci vraćali u oltar, to se čudo tri puta ponavljalo, dok nije najzad ona tu i ostavljena i time sveta Trojeručica postala i do danas ostala igumanija Hilandarska. Zato u srpskoj lavri Hilandarskoj ni do danas nema igumana, nego samo proigumani (tj. zamenici). Eklisiarh i sva bratija uvek uzimaju blagoslov za službu i ostale manastirske poslove od svete Ikone Trojeručice, praveći metanije pred njom, pošto ona stalno stoji u igumanskom prestolu (kod desne pevnice - stoji na sajtu SPC.

Tokom trajanja rata između Rusije i Japana, 1905. godine na molbu zapovedništva visokih oficira ruske vojske napravljena je kopija ikone Bogorodice Trojeručice koja je poslata na bojno polje kao pomoć pravoslavnoj ruskoj vojsci.

Rusi su nakon toga počeli da odnose pobede, a kada je između dva carstva sklopljen mir, kopija je vraćena u Hilandar.

Devedesetih godina dvadesetog veka veličanstvena kopija Bogorodice Trojeručice je stigla u Srbiju i nalazi se u hramu Svetog Save na Vračaru.

Ispred nje neprestano gori veliko kandilo, a veruje se da je ulje iz njega već mnoge izlečilo od raznih bolesti.

Ikona Bogorodice Trojeručice je prva svetogorska svetinja koja je, i pored kanonske zabrane, iznesena sa Svete Gore i 1993. godine je nešto više od 15 dana boravila u crkvi Svetog Dimitrija u Solunu, gde ju je videlo više od milion vernika.

(Tanjug)