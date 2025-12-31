JP "PUTEVI SRBIJE" APELUJU NA VOZAČE: Obratite posebnu pažnju, povećana je opasnost na ovim deonicama

JP "PUTEVI SRBIJE" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, upozorili su građane da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji na pojedinim deonica u Srbiji usled snega, poledice i slabe vidljivosti.

Foto: Unsplash

Kako se navodi u saopštenju, deonice na kojima ima snega su:

I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-33, Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-34, Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-34, Golubac - Donji Milanovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-37, Selište - Bor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-40, Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Vranja, Zaječara.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Vranja, Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Vranja, Zaječara.

Napomena za Zaječar Učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).



Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-33 Majdanpek - Klokočevac - Štubik

I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)

II A-207 Grčak - Aleksandrovac - Velika Vrbnica

II A-208 Stanišinci - Grčak

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I B-35 Knjaževac - Tresibaba

I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac

II A-217 Bovan - Sokobanja - Knjaževac

II A-219 Boljevac - Knjaževac

II A-220 Minićevo - Novo Korito

II A-221 Knjaževac - Kalna - Jalovik Izvor

II A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik Izvor

II A-222 Kalna - Stara planina Jabučko ravnište

II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo

II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica

II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš

Zbog predstojećih praznika očekujemo povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

Što se tiče graničnih prilaza:

Ističe se da su prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.



JP „Putevi Srbije“ savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apeluje se da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

