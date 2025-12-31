Društvo

JP "PUTEVI SRBIJE" APELUJU NA VOZAČE: Obratite posebnu pažnju, povećana je opasnost na ovim deonicama

В.Н.

31. 12. 2025. u 19:49

JP "PUTEVI SRBIJE" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, upozorili su građane da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji na pojedinim deonica u Srbiji usled snega, poledice i slabe vidljivosti.

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ АПЕЛУЈУ НА ВОЗАЧЕ: Обратите посебну пажњу, повећана је опасност на овим деоницама

Foto: Unsplash

Kako se navodi u saopštenju, deonice na kojima ima snega su

  • I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
  • I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
  • I B-33, Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
  • I B-34, Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
  • I B-34, Golubac - Donji Milanovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
  • I B-37, Selište - Bor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
  • I B-40, Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
  • II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
  • II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Vranja, Zaječara. 

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Vranja, Zaječara. 

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Vranja, Zaječara. 

Napomena za Zaječar

Učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).


Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

  • I B-33   Majdanpek - Klokočevac - Štubik
  • I B-33   Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)
  • II A-207   Grčak - Aleksandrovac - Velika Vrbnica
  • II A-208   Stanišinci - Grčak
  • II A-209   Dobre vode - Goč - Stanišinci
  • II A-211   Brzeće - Kopaonik (Jaram)

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

  • I B-35   Knjaževac - Tresibaba
  • I B-35   Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac
  • II A-217   Bovan - Sokobanja - Knjaževac
  • II A-219   Boljevac - Knjaževac
  • II A-220   Minićevo - Novo Korito
  • II A-221   Knjaževac - Kalna - Jalovik Izvor
  • II A-222   Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik Izvor
  • II A-222   Kalna - Stara planina Jabučko ravnište
  • II B-422   Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo
  • II B-423   Knjaževac (Štipina) - Debelica
  • II B-425   Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš

Zbog predstojećih praznika očekujemo povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

Što se tiče graničnih prilaza: 

Ističe se da su prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.


JP „Putevi Srbije“ savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apeluje se da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

