JP "PUTEVI SRBIJE" APELUJU NA VOZAČE: Obratite posebnu pažnju, povećana je opasnost na ovim deonicama
JP "PUTEVI SRBIJE" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, upozorili su građane da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji na pojedinim deonica u Srbiji usled snega, poledice i slabe vidljivosti.
Kako se navodi u saopštenju, deonice na kojima ima snega su:
- I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- I B-33, Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- I B-34, Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- I B-34, Golubac - Donji Milanovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- I B-37, Selište - Bor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- I B-40, Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Vranja, Zaječara.
Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Vranja, Zaječara.
Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Vranja, Zaječara.
Napomena za Zaječar
Učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
- I B-33 Majdanpek - Klokočevac - Štubik
- I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)
- II A-207 Grčak - Aleksandrovac - Velika Vrbnica
- II A-208 Stanišinci - Grčak
- II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci
- II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
- I B-35 Knjaževac - Tresibaba
- I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac
- II A-217 Bovan - Sokobanja - Knjaževac
- II A-219 Boljevac - Knjaževac
- II A-220 Minićevo - Novo Korito
- II A-221 Knjaževac - Kalna - Jalovik Izvor
- II A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik Izvor
- II A-222 Kalna - Stara planina Jabučko ravnište
- II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo
- II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica
- II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš
Zbog predstojećih praznika očekujemo povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.
Što se tiče graničnih prilaza:
- I B-33 Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
- I B-40 Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm
Ističe se da su prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
JP „Putevi Srbije“ savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.
Apeluje se da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
VEČNA DILEMA VOZAČA: Koji menjač se lakše održava?
25. 12. 2025. u 13:09
DRAMA NA SAVSKOM VENCU: Izoreli automobili u požaru, vatra zahvatila i objekat
31. 12. 2025. u 12:16
Gde nestaje 38.000 tona otpadnog ulja i hiljade olupina automobila u Srbiji?
08. 12. 2025. u 10:00
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)