ELEK ČESTITAO SRBIMA NA KIM NOVU HODINU: "Nastavićemo da se brinemo o narodu i u 2026."

PREDSEDNIK Srpske liste Zlatan Elek čestitao je Srbima u AP Kosovo i Metohija Novu godinu i dodao da će se predstavnici Srba u toj pokrajini brinuti o narodu bez obzira na sve izazove koji su pred njima.

Foto: Srpska lista

- Dragi sunarodnici, na izmaku još jedne izazovne godine, želim da vam se obratim sa iskrenom zahvalnošću i ponosom. Iza nas je godina u kojoj smo, slogom, jedinstvom i sabornošću, pokazali snagu našeg naroda. Zajedno smo postigli tri važne pobede na izborima, a na svakim od njih podrška Srpskoj listi bila je sve veća. To je jasna poruka poverenja, ali i obaveza koju nosimo sa punom odgovornošću - naveo je Elek u čestitci na Instagram nalogu Srpske liste.

Elek je istakao da ti rezultati nisu pobeda pojedinaca, već pobeda jedinstva srpskog naroda, kao dokaz da kada smo složni možemo da sačuvamo svoja prava, opstanak i dostojanstvo.

- I u godini koja dolazi nastavićemo da brinemo o našem narodu, da se borimo za mir, sigurnost i bolju budućnost, za nova radna mesta, bolje uslove za naše privrednike, bez obzira na sve izazove koji su pred nama - kazao je Elek.

Takođe, on je poručio da im je u toj borbi oslonac bila i ostaće država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić, čija podrška im daje snagu i sigurnost.

- Sa verom u jedinstvo i snagu sloge, svim građanima želim srećnu i uspešnu Novu godinu, sa željom da ona donese više mira, zdravlja i napretka svakom našem domu. Srećna Nova 2026. godina! - istakao je Elek.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"