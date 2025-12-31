"PRAZNIKE OBELEŽITE BEZ UPOTREBE PIROTEHNIKE": MUP i Crveni krst Srbije uputili upozorenje građanima

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije i Crveni krst Srbije upozoravaju građane na ozbiljne rizike i posledice upotrebe pirotehničkih sredstava tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Foto: Arhiva "Novosti"

U periodu od 25. decembra 2024. do 13. januara 2025. godine, usled upotrebe pirotehnike povređeno je 45 osoba, od kojih je 15 zadobilo teške telesne povrede, dok je 26 povređenih bilo dece.

Podaci iz prethodnih godina pokazuju da ovo nije izolovan slučaj. U periodu od 2023. do 2025. godine, ukupno je povređeno 108 osoba, od kojih je 27 zadobilo teške telesne povrede, a čak 55 povređenih bila su deca. Najčešće posledice su opekotine, povrede šaka i očiju, gubitak vida, kao i trajna oštećenja zdravlja.

Podsećamo da je Zakonom zabranjena prodaja pirotehničkih sredstava licima mlađim od 18 godina, kao i njihova neovlašćena upotreba. U poslednje tri godine evidentiran je 301 prekršaj narušavanja javnog reda i mira povezan sa upotrebom pirotehnike, za koji su propisane novčane kazne u iznosu od 50.000 do 100.000 dinara.

Pored fizičkih povreda, upotreba pirotehnike izaziva i snažan stres i strah kod dece, osetljivih osoba i kućnih ljubimaca, što dodatno ukazuje na potrebu odgovornog ponašanja tokom praznika.

Posebno apelujemo na građane da u slučaju opekotina ne primenjuju pogrešne mere prve pomoći, kao što su bušenje plikova, skidanje odeće zalepljene za kožu ili nanošenje masti i praškova na otvorene rane. Opekotine na licu ne treba previjati, već je neophodno odmah potražiti stručnu medicinsku pomoć.

Praznike obeležite bez upotrebe pirotehnike, uz poštovanje bezbednosti dece, porodice, kućnih ljubimaca i prava svih na mir i bezbedno okruženje

