Društvo

NARODNO VESELJE: Beograđani slave doček Nove 2026. u Skadarliji (FOTO/VIDEO)

Д. Ц.

31. 12. 2025. u 20:58

SKADARLIJA je ponovo postala centar narodnog veselja, gde su Beograđani i brojni turisti uživali u tradicionalnom slavlju uz hranu, piće i nastupe uživo.

НАРОДНО ВЕСЕЉЕ: Београђани славе дочек Нове 2026. у Скадарлији (ФОТО/ВИДЕО)

Novosti

Грађани и туристи већ су пристигли у ову чувену улицу у самом срцу престонице.

 

Novosti

Slavlje je uveliko počelo uz zvuk trube.

Novosti

Novosti

Pogledajte kakva je atmosfera:

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JUTRO OBLAČNO, POPODNE RAZVEDRAVANJE, TEMPERATURA OD MINUS OSAM DO 10 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 1. januar
Društvo

0 1

JUTRO OBLAČNO, POPODNE RAZVEDRAVANJE, TEMPERATURA OD MINUS OSAM DO 10 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 1. januar

U SRBIJI će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno u Banatu, na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, dok se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje sa zapada, a pored slabog i umerenog južnog i jugozapadnog vetra temperatura će varirati od minus osam do 10 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

01. 01. 2026. u 00:05

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu