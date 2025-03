KAD GOD SRBI ZABORAVE NA SVOJ IDENTITET TO IM SE OSVETI: Intervju - Dr Mile Bjelajac, direktor Inistituta za noviju istoriju Srbije

SRPSKI istoričari jesu uspeli da spreče reviziju novije istorije Srbije na naučnom planu, ali nisu mogli to da izvedu na medijskom prostoru koji se ne bavi činjenicama već propagandom, što naročito utiče na stvaranje slike o sebi kod mlađih generacija. Posebno su ugrožena deca naših iseljenika koja u školskim programima u zapadnim zemljama ne uče istoriju zasnovanu na činjenicama već propagandi koja je predstavljala Srbe kao krivce za sva zla sveta.

Taj pritisak se iznova pojačao od 2023. kada je Bajdenova administracija planirala da podigne sukob u Ukrajini na viši nivo. Srbija i Republika Srpska tada su posmatrane kao problemi u pozadini Alijanse i zato ih je trebalo slomiti. Nova američka administracija ne razmišlja tako, ali se Bajdenove politike i dalje drži nekoliko vodećih zemalja Zapada.

Tako trenutnu srpsku poziciju opisuje istoričar dr Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, koji je pre nekolko dana predstavljen i kao član vladinog projekta "Srpski nacionalni interesi - juče, danas, sutra" stvorenog na predlog naše dijaspore sa ciljem da se zaštitom istorijske istine o našem narodu osnaži identitet sunarodnika u rasejanju.

- Nije prvi put da su takvu inicijativu dali naši klubovi širom sveta, posebno iz Evrope, gde se svi naši ljudi kroz medije, a naročito deca kroz školski sistem, nalaze pod pritiskom interpretacije srpske istorije koji nijedan Srbin sa prosečnom istorijskom svešću i iskustvom ne može da prihvati kao tačnu. Međutim, često naši ljudi nemaju dovoljno znanja da odgovore na pitanja kolega sa posla i iz susedstva iz zemlje domaćina, gde je javno mnjenje do devedesetih kreirano zlonamernom propagandom. Našim sunarodnicima je najteže kada ne mogu da daju objašenja ni svojoj deci koja dolaze iz škole zbunjena onim što slušaju od svojih nastavnika i drugih đaka, što često podiže tenziju. Oni su se obraćali i ranije našim diplomatskim predstavništvima Srbije i Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je u dijaspori stub identiteta našeg naroda, tražeći pomoć za rešenje ovog problema. Na prošlogodišnjem skupu dijaspore u Beogradu naši iseljenici su insistirali na organizovanoj pomoći iz matice.

* Kako će ta pomoć izgledati u praksi?

- U septembru prošle godine ministar Đorđe Milićević, zadužen za dijasporu, inicirao je formiranje tima profesora koji su za operativni program projekta preporučili pojedince od ugleda i iskustva ne samo diplomatskog, naučnog već i prethodnog rada sa dijasporom. Oni će već od aprila gostovati kod naših iseljenika i kroz predavanja, promociju literature i popravljanja onoga što je prisutno u medijima namenjenim dijaspori, raditi na odbrani istorijske istine i samim tim identiteta i samopoštovanja iseljenika. Naglašavam da ovde nije reč o dnevnopolitičkom i stranačkom, već o nacionalnom projektu trajnog karaktera, u kome učestvuju stručnjaci koji su u najvećem broju nestranačke ličnosti, koji kod naših iseljenika dolaze na poziv zavičajnih klubova. Oni se ne bave samo folklorom već i drugim stvarima i smatraju da je očuvanje srpskog identiteta nasušna potreba ljudi koji žive daleko od svoje zemlje.

* Nameravate da se za istinu o Srbima borite u zemljama gde je promovisana propagandna verzija srpske istorije kao zvanična istina. Kako mislite da to izvedete u vreme kada se otvoreno radi na reviziji "Dejtona" i satanizaciji Republike Srpske?

- Članovi tima su iskusni ljudi, koji su se i kao naučnici i kao diplomate i uopšte radeći sa dijasporom suočavali sa neprijatnim izazovima. Konkretno, moj Institut za noviju istoriju Srbije se kroz naučni rad bavio revizijom istorije i u akademskoj literaturi i u školskim udžbenicima u tim zemljama, tako da imamo direktan uvid u problem i to znanje prenosimo drugim članovima tima. Bićemo fokusirani na cilj da ukažemo na propagandu koja je pratila ratove za jugoslovensko nasleđe i propagandne kampanje tokom pripreme rata protiv SRJ 1998-1999, a zatim da tome suprotstavimo činjenice koje je nauka i analitika upravo u tim zemljama koje su kreirale takvu propagandu, pokazala i dokazala. Pokazaćemo našim sunarodnicima da i u zemljama u kojima žive postoji literatura koja nije propagandno obojena za razliku od ove koja je bila dominantnija 90-ih kao prva reakcija na jugoslovensku krizu.

* To je lepa namera, ali koliki je domet naučne istine u tim sredinama?

- Ilustrovaću to primerom kada se Srbija 2014. na stogodišnjicu Velikog rata suočila sa zlonamernom reinterpretacijom njegovih uzroka, na našu štetu. Srpski istoričari su na to reagovali svojim knjigama i učešćem na međunarodnim skupovima i izborili smo se da ne dođe do revizije u okviru svetske istoriografije, što je dugoročno veliki uspeh. Međutim, revizija koja nije uspela u nauci, uspela je u javnosti zbog propagande distribuirane u ogromnim tiražima pseudoistoričara i masovnih medija. Tako je, nažalost, laž ušla u svakodnevnu svest novih generacija i naš cilj je da našoj dijaspori koja je bila tome izložena predstavimo činjenice i opovrgnemo uverenje da su ti propagandni mitovi istiniti i opšteprihvaćeni. Moje tridesetogodišnje iskustvo iz akademskih gostovanja širom sveta, tokom kojih sam uvek držao predavanja i u našim klubovima i parohijama, nije mi dozvolilo da mnogo razmišljam da li da se odazovem pozivu svoje države za ovakav zadatak. Jer, ponavljam, ovo nije stranačka već nacionalna stvar, ovo je projekat okrenut životnim probelemima srpskog naroda i u regionu i šire u srpskom iseljaništvu. Ono nije ni jednake obrazovne strukture, niti je istovrsno po poreklu, ali ih muči ista stvar zbog koje traže pomoć. Zato osećamo dužnost da im je u okviru svojih mogućnosti i znanja pružimo. Kada je reč o mogućim neprijatnostima, na njih smo spremni.

* Šta je uzrok intenzivne satanizacije Republike Srpske? Da li je reč o nameri zapadnih ratnih huškača da poraz u Ukrajini i masakre muslimana u Gazi "namire" preko leđa Srba na Balkanu?

- Aktuelni pritisak na Srbe vidim u geopolitičkom kontekstu kakav je kreiran 2023, od kada mogu da se prate tragovi i koreni ponovnog podgrejavanja situacije u BiH, kroz kvarenje odnosa i dovođenje u pitanje egzistencije Republike Srpske pod različitim izgovorima. To se najbolje vidi kroz razaranje ustavnog okvira koji je trebalo da bude posledica Dejtonskog ugovora. On se neprestano derogira na štetu RS, kojoj je ukinuto više od 60 izvornih nadležnosti. Cilj iz 2023. bio je da se ceo prostor Balkana privede u NATO i stavi pod apsolutnu kontrolu u skladu sa planom eskalacije oružanog sukoba u Ukrajini protiv Rusije. Taj plan podrazumevao je da NATO nema nikakve nepoznanice u pozadini, što je identično onoj situaciji kada je Nemačka 1940. počela da vrši pritisak i defakto priprema komadanje Kraljevine Jugoslavije, u pripremi rata protiv Sovjetskog Saveza. Sile Osovine tada su se saglasile da Jugoslaviju i Grčku treba likvidirati kao nepoznanice u pozadini. Slična doktrina je bila prisutna u vreme Bajdenove administracije, ali dolazak Trampa budi nadu da podsticanje rata na Istoku može na neki način da bude sprečeno. Međutim, iako se geopolitička situacija promenila, bojim se da politiku destabilizacije nastavljaju i tome teže evropske članice NATO.

* Kakvu ulogu u takvim geopolitičkim sukobima ima borba za srpski identitet?

- Suštinsku! Nama je potrebna obnova identiteta kao kohezioni element našeg naroda, pošto je već prisutna svest da smo se olako odricali elemenata suverenosti u želji da ispunimo sve zahteve EU i drugih stranih faktora, bilo u iznudici ili iskrenoj nameri. Tako smo se olako odricali i onoga što su resursi i prirodna bogatstva, ali i onoga što je bazični deo našeg identiteta. O tome svedoče i svima poznate aktivnosti koje su preduzimali nemački ambasador Cobel i američki Hil preko granica svake diplomatske pristojnosti. Oni u tome nisu bili samostalni, već su samo sprovodili politiku svojih vlada. Suština pritiska bila je da Srbija što pre uđe u NATO i uvede sankcije Rusiji, svom tradicionalnom savezniku. Očigledno je da vlast koliko god je izlazila u susret nekim drugim zahtevima, ove nije mogla da izvrši, jer su sva istraživanja pokazala da se većina Srba protivi ulasku u NATO i uvođenju sankcija Rusiji. E, to vam je demonstracija srpskog identiteta koji ne kalkuliše sa svojim načelima. Zato Zapadu smetaju i srpski identitet i institucija vojske i SPC zbog čega su one na meti različitih udara sa ciljem rušenja njihovog kredibiliteta. Kolika im je smetnja srpski nacionalni identitet, vidi se i po trendovima koji su bili nametani kroz sistem školstva i koliko je sada teško svako vraćanje na trendove koji bi poduprli tradicionalnu svest, što ne isključuje demokratičnost, ni modernizaciju. Naravno da je napadan i kredibilitet vlasti, ali ona tu treba da bude samokritična i razmisli koliko je sama doprinela da neko sa strane može da podstakne dodatno nezadovoljstvo.

ČINjENICAMA NA MITOVE

NAŠ cilj nije da se mitovima borimo protiv mitova već da predstavimo naučne činjenice. Da ukažemo da se time već godinama bave i naše kolege u velikim zemljama zapadne i srednje Evrope koji objavljuju knjige o korumpiranosti ratnohuškačkih medija. Znate, knjige koje nose naziv "Etničko čišćenje medija" ili "Si-En-En i guranje u rat: Iskustvo Jugsolavije" nisu napisali Srbi nego upravo naše kolege Anglosaksonci, koji nisu dozvolili da ih bilo kakav medijski gigant zaslepi. Mi ćemo prosto našim iseljenicima preneti znanje da i u sredinama gde oni žive postoje časni ljudi koji se nisu odrekli svog uma i znanja.