Ostali sportovi

PRVA MEČ LOPTA: Radnički savladao Vojvodinu u prvom polufinalnom meču

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 12. 2025. u 20:36

Odbojkaši Radničkog pobedili su večeras u Kragujevcu ekipu Vojvodine rezultatom 3:2 (27:25, 25:20, 26:28, 22:25, 15:8) u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije.

FOTO: G. Šljivić

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Mladen Bojović sa 26 poena, dok su Ivan Ćirović i Davide Kovač postigli po 12. 

U redovima Vojvodine istakao se Luka Stanković sa 22 poena, a Nikola Brborić je upisao 15.

Revanš meč između Vojvodine i Radničkog igraće se 27. decembra od 18 časova u Novom Sadu.

Odbojkaši Spartaka iz Subotice u sredu su izborili plasman u finale Kupa Srbije.

Po propozicijama Kup Srbije, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija dva, a poraženi jedan bod. 

Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje "zlatni set", koji se igra odmah po završetku druge utakmice. "Zlatni set" se igra do 15 poena.

