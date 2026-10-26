IMATE PROBLEM SA ZUJANJEM U UŠIMA? Naučnici otkrivaju lek protiv toga

ZUJANjE u ušima koje čujete samo vi, problem poznat kao tinitus, muči čak 15 odsto svetske populacije. Najnovija naučna otkrića sa Oksforda konačno daju odgovor kako ovaj iritantni šum može da se "isključi", ali cela priča ima jednu važnu kvaku

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Prema istraživačima sa Univerziteta u Oksfordu, osobe koje pate od zujanja u ušima (tinitusa) često prijavljuju probleme sa spavanjem.

Ispostavlja se, međutim, da je odnos između ovih pojava dugo bio potcenjen.

Rezultati najnovijih eksperimenata ukazuju na to da duboki san može da potisne prekomernu aktivnost mozga povezanu sa ovom tegobom.

Sličnosti između sna i šuma u ušima

- Ono što je zagolicalo radoznalost mene i mojih saradnika jesu neobične sličnosti između šuma u ušima i sna - rekao je Linus Milinski, neurobiolog sa Instituta za nauku o snu i cirkadijalnim ritmovima u Oksfordu, u razgovoru za portal ScienceAlert.

- Šum u ušima je iscrpljujuće medicinsko stanje, dok je san prirodno stanje u koje redovno ulazimo, ali se čini da se oba oslanjaju na spontanu aktivnost mozga.

Budući da i dalje ne postoji efikasan lek za subjektivni šum u ušima, verujem da proučavanje ovih sličnosti može otvoriti nove mogućnosti za razumevanje i, u budućnosti, lečenje takozvanih fantomskih senzacija - istakao je on.

I contracted tinnitus five years ago and it's getting worse. It makes me dizzy, I can't sleep and my GP tells me nothing can be done. DR SCURR reveals why people suddenly develop the condition... and why distraction is the key treatment https://t.co/mUboh2PWvW — Daily Mail (@DailyMail) October 26, 2026

Istraživači objašnjavaju da je zujanje u ušima subjektivni osećaj zvuka koji može poprimiti različite oblike, kao što su zvonjenje, siktanje ili kliktanje. Ovaj problem može biti stalan ili se pojavljivati periodično.

Šum u ušima se smatra najčešćom fantomskom senzacijom na svetu, a njegovi uzroci i efikasne metode lečenja i dalje ostaju nepoznati.

Pregledni rad iz 2022. godine objavljen je u časopisu "Brain Communications".

Duboki san ublažava simptome zujanja u ušima

U 2022. godini, Milinskijev tim je prvi analizirao na funkcionalnom nivou kako san može uticati na šum u ušima i obrnuto.

Naučnici su pretpostavili da veliki, spontani talasi moždane aktivnosti koji se javljaju tokom sporotalasnog sna (non-REM faza) mogu potisnuti aktivnost koja dovodi do nastanka šuma u ušima.

U eksperimentima na tvorovima, čiji je slušni sistem sličan ljudskom, istraživači su primetili da su životinje sa izraženijim simptomima šuma u ušima imale i poremećaje sna.

Milinski je naglasio da su istraživači mogli da posmatraju pojavu problema sa spavanjem istovremeno sa razvojem šuma u ušima nakon izloženosti buci, što je po prvi put pokazalo jasnu vezu između ovih pojava.

Šum u ušima, san i aktivnost mozga - šta su otkrili naučnici

Tvori kod kojih se razvio šum u ušima pokazivali su veću osetljivost mozga na zvuke. Međutim, tokom non-REM sna, ta prekomerna aktivnost je bila potisnuta, što sugeriše da duboki san može privremeno da maskira posledice šuma u ušima aktiviranjem istih moždanih kola.

Milinski je primetio da rezultati istraživanja ukazuju na to da duboki san zaista može ublažiti šum u ušima i otkriti prirodne moždane mehanizme koji moduliraju nepravilnu aktivnost.

Iako istraživanja na životinjama imaju svoja ograničenja, naučnici veruju da se slični mehanizmi mogu javiti i kod ljudi.

Deep inside your middle ear are three tiny bones: the malleus (8–9 mm), incus (7–9 mm), and stapes (3–4 mm). Together, they transmit sound vibrations from the eardrum to the inner ear. The stapes is the smallest bone in the human body, yet all three are essential for hearing. https://t.co/PJjJI10cUw — TheBrainMaze TBM (@thebrainmaze) October 22, 2026

Novi pravci istraživanja šuma u ušima

U 2023. godini, istraživači iz Kine pokazali su da osobe koje pate od šuma u ušima imaju poteškoće sa potiskivanjem prekomerne aktivnosti mozga prilikom prelaska iz stanja budnosti u fazu sna.

Međutim, tokom dubokog sna, ta hiperaktivnost je bila utišana. Autori studije pod vođstvom Sjaoju Baoa sa Južnokineskog tehnološkog univerziteta naglasili su da bi san trebalo da bude ključni terapijski cilj kako bi se prekinuo ciklus disfunkcije povezane sa šumom u ušima.

Milinski sa svojim timom iz Oksforda trenutno se fokusira na to kako san utiče na razvoj ove tegobe.

Istraživači sumnjaju da šum u ušima može pogoršati kvalitet sna, a loš san zauzvrat pojačava simptome, stvarajući svojevrsni začarani krug koji se ipak može prekinuti.

Milinski je skrenuo pažnju na to da nedostatak sna povećava osetljivost na stres, a stres spada u faktore koji pojačavaju šum u ušima, pa ga čak mogu i izazvati.

(Blic)