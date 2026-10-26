Svet

PANIKA U NEMAČKOJ: Izjava Netanjahua izazvala pometnju

Танјуг

26. 10. 2026. u 12:46

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MINISTARSTVO spoljnih poslova (MSP) Nemačke je zabrinuto zbog izjava izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o mogućnosti potpunog zatvaranja Zapadne obale, izjavio je danas portparol nemačkog ministarstva.

ПАНИКА У НЕМАЧКОЈ: Изјава Нетанјахуа изазвала пометњу

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

- Kao okupaciona sila, izraelska vojska na Zapadnoj obali je obavezna da podržava i štiti prava Palestinaca - rekao je portparol, prenosi Rojters.

Izrael je juče saopštio da će u utorak, 27. oktobra, na dan izbora, zatvoriti sve kopnene prelaze sa okupiranom Zapadnom obalom i zabraniti ulazak i izlazak palestinskih radnika, nakon što je izraelska vojska pokrenula operaciju u Hebronu, tokom koje je oko 2.000 Palestinaca napustilo svoje domove.

U saopštenju se navodi da je političko rukovodstvo odobrilo zabranu ulaska i izlaska palestinskih radnika na celoj teritoriji Zapadne obale, kao i u dolini Jordana, uključujući industrijske zone, prenela je Al Džazira.

Izraelska vojska pokrenula je operaciju u gradu Hebronu dan nakon što su u napadu dvojice palestinskih naoružanih napadača ubijena dva izraelska vojnika.

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