PANIKA U NEMAČKOJ: Izjava Netanjahua izazvala pometnju
MINISTARSTVO spoljnih poslova (MSP) Nemačke je zabrinuto zbog izjava izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o mogućnosti potpunog zatvaranja Zapadne obale, izjavio je danas portparol nemačkog ministarstva.
- Kao okupaciona sila, izraelska vojska na Zapadnoj obali je obavezna da podržava i štiti prava Palestinaca - rekao je portparol, prenosi Rojters.
Izrael je juče saopštio da će u utorak, 27. oktobra, na dan izbora, zatvoriti sve kopnene prelaze sa okupiranom Zapadnom obalom i zabraniti ulazak i izlazak palestinskih radnika, nakon što je izraelska vojska pokrenula operaciju u Hebronu, tokom koje je oko 2.000 Palestinaca napustilo svoje domove.
U saopštenju se navodi da je političko rukovodstvo odobrilo zabranu ulaska i izlaska palestinskih radnika na celoj teritoriji Zapadne obale, kao i u dolini Jordana, uključujući industrijske zone, prenela je Al Džazira.
Izraelska vojska pokrenula je operaciju u gradu Hebronu dan nakon što su u napadu dvojice palestinskih naoružanih napadača ubijena dva izraelska vojnika.
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