"NASTAVLJAMO VOJNU OPERACIJU U UKRAJINI" Peskov: Trilaterala ne podrazumeva ograničenja

RUSKE oružane snage nastavljaju da izvode masovne i konstantne udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

- Naše oružane snage nastavljaju svoju specijalnu vojnu operaciju i nastavljaju da izvode masovne i konstantne udare na ukrajinski vojno - industrijski kompleks, kao i na vojne i paravojne ciljeve - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.

Peskov je, takođe, rekao da odluka o nastavku trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine ne podrazumeva nikakva ograničenja vojnih dejstava.

Ocenio je da bi javna diskusija o detaljima ukrajinskog rešenja mogla da naškodi potencijalnom mirovnom procesu.

Ranije je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio spremnost da razgovara o teritorijalnom pitanju, ali samo sa ruskim rukovodstvom, a novinar je pitao Peskova da li Kremlj ovu izjavu vidi kao spremnost Kijeva da napravi stvarne teritorijalne kompromise i da li je takav razgovor moguć u doglednoj budućnosti.

- Sva ova pitanja bi, na ovaj ili onaj način, mogla postati tema za razgovor tokom pokušaja postizanja mirnog rešenja. Predstoji veoma ozbiljna diskusija, koja uključuje ogroman broj detalja. Ne bismo želeli javno da raspravljamo o ovim detaljima, jer smatramo da bi to naštetilo potencijalnom budućem mirovnom procesu - rekao je Peskov novinarima.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je obavestio izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa o spremnosti Rusije da krajem novembra nastavi trilateralne pregovore o Ukrajini, a pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da bi nova runda trilateralnih pregovora o ukrajinskom rešenju mogla da se održi u novembru u Abu Dabiju.

Novinari su danas pitali Peskova i da li mehanizam prekida vatre u Oleškom može poslužiti kao model za postizanje sličnih sporazuma u ​​drugim oblastima zone specijalnih vojnih operacija.

- Iz humanitarnih razloga, to je apsolutno moguće - posebno kada je u pitanju direktna, veoma pozitivna i koordinirajuća intervencija u ovom procesu od strane američke strane, američkih pregovarača i prve dame SAD Melanije Tramp. Veoma cenimo ove napore i, naravno, to bi moglo da postavi presedan - rekao je Peskov.

Kako je naveo, Moskva se nada da će Ukrajina ispuniti svoje obaveze iz sporazuma u vezi sa humanitarnom operacijom u Oleškom, u Hersonskoj oblasti.

- Nadamo se da će Ukrajina ispuniti sve sporazume postignute uz direktno učešće američkih pregovarača - istakao je Peskov.

Oleški se nalazi na levoj obali Dnjepra, nasuprot grada Hersona koji je pod kontrolom ukrajinskih oružanih snaga. Zbog dejstava ukrajinskih oružanih snaga, humanitarna situacija u tom gradu je postala teška.

Kako je Peskov ranije rekao novinarima, koordinirajuća uloga za organizovanje humanitarne misije u Oleškom pripada prvoj dami SAD, Melaniji Tramp.

(Tanjug)