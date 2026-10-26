NA GRANICI S RUSIJOM: Vojne vežbe NATO-a u dve baltičke zemlje

NA teritoriji Letonije počele su vojne vežbe NATO-a „Rezolut rifordžer 2026“. U manevrima učestvuje oko 3.000 vojnika multinacionalne brigade Alijanse.

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Vežbe se održavaju i u delovima Letonije koji se graniče sa Rusijom.

Kako navode letonski mediji, radi se o najvećim manevrima ove brigade do sada u kojim će biti angažovano 1.000 jedinica vojne tehnike.

Vežbe će biti održane i u dva regiona na granici s Rusijom.

Vojnici NATO će uvežbavati raspoređivanje snaga, snabdevanje, komandovanje, održavanje veze sa letonskim snagama.

Vežbe traju do 8. novembra.

Vežbe i u Estoniji

Istovremeno, estonski mediji su preneli da su u gradu Narva na granici s Rusijom počele vežbe pripadnika NATO-a. One će trajati do 30. oktobra.

- Od 26. do 30. oktobra, estonske odbrambene snage izvešće zajedničke vežbe sa jedinicama NATO saveznika. U vezi sa ovim manevrima, za 27. oktobar planirani su letovi vazduhoplova – uključujući letove na malim visinama – iznad Narve - navodi se u saopštenju koje su preneli mediji.

Rusija poslednjih godina beleži aktivnost NATO-a bez presedana u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative, opisujući ih kao sredstvo za „odvraćanje ruske agresije”. Ruske vlasti su u više navrata izrazile zabrinutost zbog gomilanja snaga ovog bloka u Evropi.

(Sputnjik)