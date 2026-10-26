NA GRANICI S RUSIJOM: Vojne vežbe NATO-a u dve baltičke zemlje
NA teritoriji Letonije počele su vojne vežbe NATO-a „Rezolut rifordžer 2026“. U manevrima učestvuje oko 3.000 vojnika multinacionalne brigade Alijanse.
Vežbe se održavaju i u delovima Letonije koji se graniče sa Rusijom.
Kako navode letonski mediji, radi se o najvećim manevrima ove brigade do sada u kojim će biti angažovano 1.000 jedinica vojne tehnike.
Vežbe će biti održane i u dva regiona na granici s Rusijom.
Vojnici NATO će uvežbavati raspoređivanje snaga, snabdevanje, komandovanje, održavanje veze sa letonskim snagama.
Vežbe traju do 8. novembra.
Vežbe i u Estoniji
Istovremeno, estonski mediji su preneli da su u gradu Narva na granici s Rusijom počele vežbe pripadnika NATO-a. One će trajati do 30. oktobra.
- Od 26. do 30. oktobra, estonske odbrambene snage izvešće zajedničke vežbe sa jedinicama NATO saveznika. U vezi sa ovim manevrima, za 27. oktobar planirani su letovi vazduhoplova – uključujući letove na malim visinama – iznad Narve - navodi se u saopštenju koje su preneli mediji.
Rusija poslednjih godina beleži aktivnost NATO-a bez presedana u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative, opisujući ih kao sredstvo za „odvraćanje ruske agresije”. Ruske vlasti su u više navrata izrazile zabrinutost zbog gomilanja snaga ovog bloka u Evropi.
(Sputnjik)
Preporučujemo
MINISTRI ODBRANE "E5" U PARIZU: Ukrajini stiže dugoročna pomoć, ovo niko nije očekivao
26. 10. 2026. u 09:26
NATO DRŽAVA SE SPREMA ZA AMERIČKE SANKCIJE: "Ozbiljna šteta po nacionalnu bezbednost"
25. 10. 2026. u 12:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)