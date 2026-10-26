PLENKOVIĆ POZVAO SRDANOVIĆA DA MU ČESTITA: Na delu udružena mržnja u zajedničkom poduhvatu rušenja Srbije i Vučića!

HRVATSKI premijer Andrej Plenković izjavio je da je razgovarao sa nosiocem Studentske liste, koja pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, Ilijom Srdanovićem, da sada očekuje bolje odnose sa Srbijom, ali i da pobednici imaju veliku odgovornost.

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- Poruka građana Srbije je vrlo jasna, želeli su promenu - kaže Plenković dodaje da je ovo potpuno nova situacija za Srbiju, da se cela politička scena u toj zemlji svela na dva bloka.

Poručo je da pobednici imaju veliku odgovornost.

- Nadamo se da će odnosi sa susednim zemljama biti u njihovom fokusu. Verujemo da će u procesu suodlučivanja odlučiti i o izvršnoj vlasti, koliko sam razumeo to još nije odlučeno - naveo je Plenković.

Na pitanje o tome kakve odnose očekuje sa Srbijom, Plenković kaže da očekuje bolje odnose.

- Što se tiče poruka koje su poslali juče, lideri Studentske liste, mislim da su imali vrlo razumne poruke. Činjenica je (Aleksandar) Vučić odmah priznao poraz, govori da bi tranzicija, koliko mogu proceniti, trebalo da bude mirna. Koliko će trajati, to ne mogu reći - rekao je Plenković novinarima na svečanom polaganju kamena temeljca za izgradnju nove Nacionalne dečje bolnice u Zagrebu.

Dodaje da Studentska lista sama mora rešiti probleme društva u Srbiji, prenosi zagrebačka N1.

Što se tiče članstva u EPP-u, Plenković kaže da ne može tačno da kaže šta čeka SNS.

Prljava medijska kampanja Zagreba, Podgorice i Sarajeva - navijali za haos

Izborni dan u našoj zemlji juče je bio u samom vrhu pažnje hrvatskih, crnogorskih i medija iz Federacije BiH, pa je izveštavanje vodećih zagrebačkih, podgoričkih i sarajevskih portala i dnevnika i ovog puta prevazišlo uobičajeno interesovanje za politička dešavanja u komšiluku i pretvorilo se u uigranu prljavu medijsku kampanju.

Još od ranih jutarnjih sati, redakcije iz Hrvatske, Crne Gore i FBiH utrkivale su se u kreiranju slike o navodnoj drami u Beogradu, najavama Vučićevog pada, sve vreme podgrevajući tenzije i prizivajući političke preokrete, pa su na naslovnim stranama njihovih najposećenijih sajtova tokom celog dana plasirale izuzetno dramatične i senzacionalističke konstrukcije.

U tome je prednjačio "Jutarnji list" sa naslovom "Srbija na nogama: Vučić je pred padom, mogao bi izazvati teški kaos. Pogledajte šta objavljuju njegovi mediji, plan je već spreman". U istom duhu, u tamošnjim analizama otvoreno se sugerisalo kako bi "politički potres u Beogradu bio lekovit za ceo region", a scenario političke nestabilnosti se priželjkivao i predstavljao kao blagotvoran. Ovaj portal juče je poslao svog reportera direktno na teren u Zemun, opisujući to u tekstu pod naslovom "Reporter ’Jutarnjeg’ usred najjače Vučićeve utvrde: 'Spremaju se velike promjene! A pogledajte tko je osvanuo na cestama...'".

U toj se reportaži iz OŠ "Rade Končar" svesno potenciraju povišene tenzije, pa se uz izjave prolaznika i mladih koji priželjkuju preokret ubacuju i kalkulacije birača poput reči jednog anketiranog građanina da "Vučić daje penziju i platu, ali moglo bi biti i puno bolje", dok se istovremeno dramatično sugeriše kako su "ceste zatvorene, blokade postavljene na glavne ulice, a na teren izašla i žandarmerija".

BONUS VIDEO: Zvicer slavi pobedu Studentske liste i Vučićev poraz