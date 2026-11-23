CRNA Gora je doživela diplomatski poraz u odnosima sa Hrvatskom, za koji odgovornost snose sadašnja, ali i prethodne vlade, ocenio je bivši šef crnogorske diplomatije Miodrag Lekić.

V.K.

On ističe da je hrvatska strana imala jasnu strategiju, dok je crnogorska javnost, kako tvrdi, godinama obmanjivana uveravanjima da se otvorena pitanja uspešno rešavaju.

Lekić smatra da aktuelna situacija, uprkos iznenađenju i nezadovoljstvu dela crnogorske javnosti, nije neočekivana.

- S jedne strane, hrvatska strana se strategijom i taktikom pripremala za ovaj scenario, mereći kada je pravi trenutak da reši otvorena pitanja u svoju korist i to na maksimalistički način. Crnogorska strana, u izdanjima nekoliko vlada, bez ikakve strategije bila je opredeljena da njen rad bude samo obmanjivanje crnogorske javnosti kako sve ide dobro i da će se završiti dobro. Obe strane su doprinele da se dođe u sadašnju situaciju koja je objektivno teška za Crnu Goru - rekao je Lekić u izjavi za Radio Crne Gore.

Prema njegovim rečima, nakon ranijih poruka o dobrim odnosima i međusobnom razumevanju, sada se ulazi u fazu oštrije retorike, što smatra dodatnom greškom.

Posebno je kritikovao rad crnogorske diplomatije, navodeći da odgovornost za nastalu situaciju ne snosi samo aktuelni ministar spoljnih poslova, već i drugi nadležni, uključujući predstavnike prethodnih vlada.

- Nastaloj situaciji je, bez sumnje, veliki doprinos dalo nadležno ministarstvo Crne Gore, a i njen ministar, i ne samo on, jer odgovornost za ovaj diplomatski poraz imaju mnogi nadležni i vlade pre njega, kao što i danas odgovornost imaju drugi nadležni za spoljne poslove - rekao je Lekić.

Ocenio je da je dosadašnji pristup obeležavala preterana popustljivost, dok se sada, kako kaže, prelazi u drugu krajnost.

- U ovoj prvoj fazi crnogorski ministar je ne samo obmanjivao javnost da sve ide idealno, već je stilom inferiornosti prilično iritirao dobar deo crnogorske javnosti koja se osećala čak i poniženom. Nakon tog mučno inferiornog stila prelazi se u drugu krajnost, sa novom terminologijom, gotovo ratnom, u stilu: 'Ne damo ni pedalj naše zemlje', na šta je s hrvatske strane spremno odgovoreno istim stilom ili još jačim formulacijama - naveo je Lekić.

Naglasio je da ozbiljna analiza dosadašnjeg rada predstavlja preduslov za promenu pristupa državne politike prema Hrvatskoj.

(RT Balkan)

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