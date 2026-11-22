TRAGIČAN KRAJ POTRAGE U PODGORICI: Ronioci pronašli telo šestogodišnjeg deteta u reci Ribnici
TELO šestogodišnjeg deteta, koje je u petak upalo u reku Ribnicu u Podgorici, pronašli su ronioci, saopštio je za TVCG Marko Radulović iz Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada.
Potraga za detetom, koje je nestalo u petak, 20. novembra, okončana je tragično. Nakon višednevne potrage, ronioci su pronašli njegovo telo u reci Ribnici.
U akciju traganja juče su se uključili i ronioci Regionalnog centra Bijela. Danilo Mijajlović iz tog centra kazao je juče CdM-u da su zvaničan zahtev za njihovo angažovanje dobili tog jutra.
Spasilačke ekipe pretraživale su više lokacija duž korita Ribnice, od naselja Konik do Skalina, odnosno od mesta na kojem je prijavljen nestanak deteta do ušća Ribnice u Moraču.
Prva dojava o nestanku stigla je u petak u 14.08 sati, nakon čega su na teren odmah upućene spasilačke ekipe. Kako početna potraga nije dala rezultate, angažovane su dodatne snage.
(CdM)
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