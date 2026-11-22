UBISTVA Darka Vickovića (46) u Nikšiću i Miloša Đuričkovića (56) na Cetinju, koji se prema policijskim evidencijama povezuju sa škaljarskim klanom, ponovo su aktuelizovala pitanje bezbednosne situacije u Crnoj Gori.

Foto AP/R. Bojović

Dok policija traga za počiniocima i utvrđuje motive, dve likvidacije u razmaku od svega 48 sati bude strah od novog talasa mafijaških obračuna. Nameće se pitanje da li je reč o nastavku starog rata između kavačkog i škaljarskog klana koji nikada nije zaista završen, ili o novom preslaganju kriminalnih struktura.

Smrt Vickovića u nikšićkom naselju Straševina 19. novembra, a potom i Đuričkovića u Bajicama na Cetinju 21. novembra, u kratkom vremenskom roku vratile su u fokus sukob organizovanih kriminalnih grupa koji je od 2014. godine odneo desetine života i odavno prevazišao granice Crne Gore.

Vicković je ubijen u pucnjavi na otvorenom prostoru, a prema podacima Uprave policije, reč je o operativno interesantnom licu koje je u medijskim izveštajima i policijskim evidencijama dovođeno u vezu sa škaljarskim klanom. Samo dva dana kasnije na Cetinju je pronađeno telo Đuričkovića, za koga je utvrđeno da je takođe ubijen vatrenim oružjem i da se u policijskim evidencijama vodio kao pripadnik iste kriminalne grupe.

Policija je saopštila više detalja o likvidaciji Đuričkovića. Pored primarnog mesta zločina u Bajicama, otkrivena je i sekundarna lokacija na kojoj je pronađeno zapaljeno vozilo. U automobilu su bile dve puške oštećene u požaru, za koje se sumnja da su korišćene u napadu.

- Kako se sumnja, predmetno vozilo i oružje korišćeni su prilikom izvršenja ubistva - naveli su iz Uprave policije.

Utvrđeno je i da vozilo nije registrovano u Crnoj Gori niti se nalazi u zvaničnim bazama nadležnih organa. Zbog toga istraga ima i međunarodni karakter, te je najavljena saradnja sa inostranim policijskim službama. Ovakav način uklanjanja tragova, uz upotrebu više komada oružja i paljenje automobila, ukazuje na visok stepen pripreme i organizacije. Sa druge strane, kod ubistva Vickovića za sada nema detaljnih informacija o izvršiocu, pripremi napada i eventualnim pomagačima.

Činjenica da se obojica ubijenih u policijskim evidencijama povezuju sa škaljarskim klanom ne može se zanemariti, iako to još ne dokazuje da je reč o koordinisanom napadu suprotstavljenog kavačkog klana.

Rat škaljarskog i kavačkog klana počeo je 2014. godine, nakon nestanka pošiljke kokaina u Valensiji, što je dovelo do rascepa nekada jedinstvene kotorske kriminalne grupe. Od tada su obračuni prerasli u jedan od najdužih i najkrvavijih sukoba u regionu. Ubijani su pripadnici klanova, njihovi saradnici, prijatelji i članovi porodica, a likvidacije su se dešavale u Crnoj Gori, Srbiji, Turskoj, Grčkoj, Španiji i drugim evropskim zemljama.

Radio Slobodna Evropa je u analizi objavljenoj u oktobru 2025. godine naveo da je u prethodna tri meseca ubijeno osam osoba u novom talasu obračuna, dok je ukupan broj žrtava premašio 70.

Bila bi velika zabluda verovati da je ovaj rat završen uklanjanjem njihovih najpoznatijih vođa. Jovan Vukotić, nekadašnji vođa škaljarskog klana, ubijen je 2022. godine u Istanbulu, dok se Radoje Zvicer, koga bezbednosne procene označavaju kao vođu kavačkog klana, i dalje nalazi u bekstvu.

Međutim, kriminalne organizacije ne zavise isključivo od jednog čoveka. Njihove međunarodne veze, finansijski resursi, kanali za krijumčarenje narkotika i mreže saradnika opstaju i nakon gubitka najistaknutijih figura. Upravo zato se obračuni nastavljaju kroz manje, decentralizovane grupe i pojedince sa sopstvenim interesima, dugovima i motivima za osvetu.

Pomenuta analiza iz 2025. godine ukazala je i na to da sukob sve više dobija ličnu dimenziju, pored prvobitnog rivalstva u poslovima sa drogom.

Činjenica da su u razmaku od samo dva dana ubijena dvojica muškaraca povezana sa istom grupom zahteva ozbiljnu pažnju bezbednosnih službi. Ova dva ubistva u Nikšiću i na Cetinju možda nisu dokaz da je počeo novi veliki rat klanova, ali jesu ozbiljno upozorenje da stari nije završen.

(CdM)