LIDER Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević saopštio je da premijer Crne Gore Milojko Spajić (PES) promoviše državni socijalizam kao „reformu“.

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- Ideja da država (Vlada) određuje cene rada i cene roba i usluga, te definiše sistematizaciju i organizaciju privatnih preduzeća, zvala se državni socijalizam. Istorijski je propala i odbačena. Samo je drug Milojko Spajić vraća na društvenu i političku scenu i promoviše kao ‘reformu’ - napisao je Medojević na mreži X.

Vreme će brzo pokazati da se radi o najskupljoj predizbornoj kampanji u istoriji, koja će državu koštati jednu milijardu evra, a privredu dve milijarde era godišnje, smatra on.

- PES će dobiti izbore i razoriti Crnu Goru - prognozira Medojević.