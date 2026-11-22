MEDOJEVIĆ NAJAVLJUJE DA ĆE CRNA GORA BITI RAZORENA: Vreme će brzo pokazati da se radi o najskupljoj predizbornoj kampanji u istoriji
LIDER Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević saopštio je da premijer Crne Gore Milojko Spajić (PES) promoviše državni socijalizam kao „reformu“.
- Ideja da država (Vlada) određuje cene rada i cene roba i usluga, te definiše sistematizaciju i organizaciju privatnih preduzeća, zvala se državni socijalizam. Istorijski je propala i odbačena. Samo je drug Milojko Spajić vraća na društvenu i političku scenu i promoviše kao ‘reformu’ - napisao je Medojević na mreži X.
Vreme će brzo pokazati da se radi o najskupljoj predizbornoj kampanji u istoriji, koja će državu koštati jednu milijardu evra, a privredu dve milijarde era godišnje, smatra on.
- PES će dobiti izbore i razoriti Crnu Goru - prognozira Medojević.
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