Crna Gora

VELIKA AKCIJA POLICIJE U CRNOJ GORI: Češljali kafiće širom zemlje, pretreseno 1.500 ljudi – hapšenja i velika zaplena droge

В.Н.

01. 11. 2026. u 10:31

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SLUŽBENICI Uprave policije Crne Gore sproveli su tokom prethodne večeri pojačane kontrole širom zemlje, tokom kojih je slobode lišeno šest osoba, kontrolisano oko 1.500 ljudi i pregledano 59 objekata, među kojima su ugostiteljski objekti i kladionice.

ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ: Чешљали кафиће широм земље, претресено 1.500 људи – хапшења и велика заплена дроге

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Akcija je sprovedena na teritorijama nadležnosti regionalnih centara bezbednosti „Centar“, „Zapad“, „Sever“ i „Jug“, sa ciljem očuvanja javnog reda i mira, sprečavanja kriminala i prekršaja, kao i kontrole pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih osoba i njima bliskih lica.

Policija je kontrolisala 53 ugostiteljska objekta i šest kladionica i kazina, dok su racije sprovedene u 14 ugostiteljskih objekata. Među kontrolisanim osobama bilo je 55 operativno interesantnih lica, od kojih je sedam sankcionisano.

Kokain pronađen u Nikšiću i Podgorici

U Nikšiću je uhapšen A. L. (23), kod kojeg je tokom kontrole u ugostiteljskom objektu pronađeno pakovanje sa kokainom. On je, uz prekršajnu prijavu, priveden Sudu za prekršaje zbog kršenja Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

U Podgoricisu policajci tokom racije u jednom ugostiteljskom objektu pronašli pet pakovanja kokaina u blizini stola za kojim su se nalazili F. R. (27) i A. R. (25). Prilikom njihovog dovođenja u policijske prostorije pronađena su još tri odbačena pakovanja, od kojih su dva sadržala kokain, a jedno marihuanu.

Od njih su uzete izjave, a o slučaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se o pravnoj kvalifikaciji dela izjasniti nakon sprovedenih veštačenja.

Dodatna dva pakovanja kokaina pronađena su tokom racija u dva ugostiteljska objekta u Podgorici, dok su u Budvi, prilikom kontrole ugostiteljskih objekata, pronađena dva manja pakovanja marihuane. Protiv dve osobe podnete su prekršajne prijave.

Policija je u Nikšiću pretresla i stambeni i ugostiteljski objekat koje koriste pripadnici organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantna lica. Tom prilikom, pored kokaina pronađenog kod uhapšenog, oduzeto je još nekoliko pakovanja kokaina i marihuane, metalna drobilica za drogu, metalni boks, nož i metalna palica. Policijske aktivnosti u vezi sa ovim slučajem su u toku.

Pet vozača uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Tokom akcije policija je zatekla i dva strana državljanina koja su ilegalno boravila u Crnoj Gori. Oni su predati inspektorima za strance na dalje postupanje.

U saobraćaju je kontrolisano 1.033 vozača i vozila, pregledana su 484 vozila i 495 lica, dok je alkotestirano 586 vozača. Kod osam vozača utvrđeno je prisustvo alkohola, a pet ih je lišeno slobode.

Zbog različitih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja sankcionisan je ukupno 281 učesnik u saobraćaju, podnošenjem prekršajnih prijava ili izdavanjem prekršajnih naloga.

Iz Uprave policije najavili su nastavak preventivnih i represivnih aktivnosti širom Crne Gore, sa posebnim fokusom na organizovane kriminalne grupe i njima povezana lica, u cilju sprečavanja i suzbijanja kriminala.

(Blic)

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