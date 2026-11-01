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SNEG NE PRESTAJE DA PADA: Zabelelo u komšiluku

Танјуг

01. 11. 2026. u 07:14

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NA Jahorini i Ravnoj Romaniji sinoć je počeo da pada prvi sneg, javlja Srna.

СНЕГ НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ПАДА: Забелело у комшилуку

Foto: Printskrin jahorina.live

Nakon što je tokom čitavog dana padala sitna kiša, sa padom temperature oko 17.30 časova počeo je da pada sitan sneg.

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će u Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas biti oblačno i hladnije uz jaču kišu, povremeno i vetrovito, a u brdsko-planinskim predelima padaće susnežica i sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Najviše snega će pasti na planinama na istoku.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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