SNEG NE PRESTAJE DA PADA: Zabelelo u komšiluku

NA Jahorini i Ravnoj Romaniji sinoć je počeo da pada prvi sneg, javlja Srna.

Foto: Printskrin jahorina.live

Nakon što je tokom čitavog dana padala sitna kiša, sa padom temperature oko 17.30 časova počeo je da pada sitan sneg.

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će u Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas biti oblačno i hladnije uz jaču kišu, povremeno i vetrovito, a u brdsko-planinskim predelima padaće susnežica i sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Najviše snega će pasti na planinama na istoku.

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