SNEG NE PRESTAJE DA PADA: Zabelelo u komšiluku
NA Jahorini i Ravnoj Romaniji sinoć je počeo da pada prvi sneg, javlja Srna.
Nakon što je tokom čitavog dana padala sitna kiša, sa padom temperature oko 17.30 časova počeo je da pada sitan sneg.
Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će u Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas biti oblačno i hladnije uz jaču kišu, povremeno i vetrovito, a u brdsko-planinskim predelima padaće susnežica i sneg uz formiranje snežnog pokrivača.
Najviše snega će pasti na planinama na istoku.
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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